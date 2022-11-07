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أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بشأن قصف حدودي قبل محادثات في واشنطن

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 03:31 مساء
أرمينيا وأذربيجان تتبادلان الاتهامات بشأن قصف حدودي قبل محادثات في واشنطن
وزير الخارجية الأميركي ملتقياً بعثتين من أرمينيا واذربيجان تضمان وزيرا خارجية البلدين خلال محادثات في نيويورك، 19 سبتمبر 2022. (أ ف ب)
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تبادلت أرمينيا وأذربيجان، الاتهامات الاثنين بشأن قصف جديد على الحدود، قبل محادثات في واشنطن تهدف إلى وضع حد لصراع أودى بحياة مئات الأشخاص في الأشهر الأخيرة.

ويتوجه وزيرا خارجية البلدين المتنازعين في القوقاز إلى الولايات المتحدة، اليوم الإثنين، لعقد محادثات برعاية وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن.

اتهامات متبادلة بإطلاق النار
وتعهد رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف منذ أسبوع فقط «بعدم اللجوء للقوة»، خلال قمة في روسيا مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ولكن وزارة الدفاع الأرمينية أكدت في بيان أن ليل الأحد الاثنين «أطلقت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية النار على مواقع أرمينية تقع في المنطقة الشرقية من الحدود»، مشيرة إلى عدم وقوع «أي ضحايا».

من جهتها، اتهمت وزارة الدفاع الأذربيجانية القوات الأرمينية بإطلاق النار «بأسلحة خفيفة من عيارات مختلفة» على مواقع باكو، دون أن تبلغ عن أي خسائر.

وخاضت أذربيجان وأرمينيا مواجهات عدة منذ عقود ضمن نزاع للسيطرة على منطقة ناغورني قره باغ، كانت من أشدها معارك في العام 2020.

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وخلّفت حرب خريف 2020 بين أرمينيا وأذربيجان، أكثر من 6500 قتيل من الجانبين وانتهت بهزيمة عسكرية أرمينية واتفاق سلام برعاية موسكو.

لكن مواجهات متقطعة استمرت رغم وجود قوات روسية سواء في ناغورني قره باغ، أو عند الحدود المعترف بها بين البلدين، كما حصل في سبتمبر، حين قتل 286 شخصا على الأقل في مواجهات جديدة على الحدود بين ارمينيا واذربيجان.

واندلعت الحرب الأولى بين البلدين عند سقوط النظام السوفياتي في مطلع التسعينيات من القرن الماضي، للسيطرة على هذه المنطقة ذات الغالبية الأرمينية في الأراضي الأذربيجانية، ممّا أسفر عن مقتل حوالى 30 ألف شخص.

دور رئيسي للاتحاد الأوروبي وأميركي
وبينما تزداد عزلة موسكو على الساحة الدولية منذ غزوها لأوكرانيا في أواخر فبراير الماضي، يؤدّي كلّ من الولايات المتّحدة والاتّحاد الأوروبي، دوراً رئيسياً كوسيطين في عملية التطبيع بين باكو ويريفان.

والتقى باشينيان وعلييف، في بروكسل مرات عدة برعاية الاتحاد الأوروبي، وسبق لوزيري خارجية البلدين، أن التقيا في سبتمبر في نيويورك بتدبير من وزير الخارجية الأميركي.

وتنظر روسيا بسلبية إلى هذه المبادرات، إذ تسعى إلى تأكيد نفوذها في منطقة القوقاز وتشك في رغبة الغرب بمنافستها أثناء انشغالها بغزو أوكرانيا.

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