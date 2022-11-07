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القضاء الفرنسي يستدعي ممثلي شركة بناء للتحقيق حول ظروف العمل في الورش بقطر

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 07 نوفمبر 2022, 11:33 صباحا
القضاء الفرنسي يستدعي ممثلي شركة بناء للتحقيق حول ظروف العمل في الورش بقطر
عمال في قطر، (أرشيفية: الإنرنت)
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أعلنت مجموعة «بي تي بي فانسي» الفرنسية في بيان اليوم، أن القضاء يستدعي الأربعاء شركة «فانسي كونستروكسيون غران بروجيه» التابعة لها، «للنظر في احتمال توجيه تهمة إليها»، في إطار تحقيق حول ظروف العمل في الورش في قطر.

وقالت المجموعة التي تدحض الاتهامات بفرض «العمل القسري» وممارسة «الاتجار بالبشر»، إنه سينبغي عليها المثول أمام قاضي تحقيق منطقة نانتير قبل أسبوعين من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، على إثر شكاوى قدّمتها منظمات غير حكومية وعمّال سابقون هنود ونيباليون، ولم يصدر عن القضاء أي إعلان بشأن احتمال توجيه تهمة إلى الشركة، بحسب وكالة «فرانس برس».

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