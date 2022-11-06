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بابا الفاتيكان يدعو السياسيين اللبنانيين إلى التوصل لاتفاق لملء فراغ السلطة

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 نوفمبر 2022, 07:59 مساء
بابا الفاتيكان يدعو السياسيين اللبنانيين إلى التوصل لاتفاق لملء فراغ السلطة
بابا الفاتيكان فرنسيس. (أرشيفية: الإنترنت)
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دعا بابا الفاتيكان فرنسيس السياسيين اللبنانيين، الأحد، إلى «تنحية... مصالحهم الشخصية» والتوصل إلى اتفاق لملء فراغ السلطة في بلد يعيش أزمة وحيث لا يوجد رئيس حاليًا.

وقال البابا في مؤتمر صحفي خلال عودته من رحلته إلى البحرين «أدعو السياسيين اللبنانيين إلى تنحية مصالحهم الشخصية، والالتفات إلى البلد والتوصل إلى اتفاق»، وفق «فرانس برس».

الزيارة الأولى الأولى لحبر أعظم إلى المملكة الخليجية
وزار بابا الفاتيكان الخميس الماضي، البحرين، في زيارة استمرت أربعة أيام وهي الأولى لحبر أعظم الى المملكة الخليجية الصغيرة، يخصص الجزء الأكبر منها للتأكيد على أهمية الحوار بين الأديان.

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واستقبل الحبر الأعظم ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة في الفاتيكان في 2014، وناقشا «السلام والاستقرار في الشرق الأوسط» والمساهمة الإيجابية للجالية المسيحية في المملكة، على ما أعلن الكرسي الرسولي آنذاك. وتأتي الزيارة في أعقاب زيارة إلى كازاخستان في وقت سابق هذا الشهر.

مرحلة شغور رئاسي في لبنان
دخل لبنان الثلاثاء مرحلة شغور رئاسي، مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون عند منتصف ليل الإثنين الثلاثاء، جراء عدم وجود مرشح قادر حتى اللحظة على حصد الأكثرية المطلوبة في البرلمان.

وغادر عون القصر الرئاسي الأحد، قبل يوم من انتهاء ولايته الرئاسية، فيما احتشد الآلاف من مناصريه لوداعه. وأمضى عون اليوم الأخير من ولايته الإثنين في مقر إقامته في الرابية شمال بيروت، بحسب وكالة «فرانس برس».

ومنذ نهاية سبتمبر، فشل البرلمان أربع مرات في انتخاب رئيس جديد للبلاد، مع عدم وجود أي فريق في مجلس النواب يملك أكثرية تخوله اختيار رئيس.

منطق التسويات والمحاصصة
وفي لبنان، البلد القائم على منطق التسويات والمحاصصة بين القوى السياسية والطائفية، غالبًا ما يحتاج تكليف رئيس حكومة أو تشكيلها أو حتى انتخاب رئيس للبلاد أشهرًا.

ففي العام 2016، وبعد أكثر من عامين من شغور في سدة الرئاسة، انتخب عون رئيسًا بعد 46 جلسة في البرلمان بموجب تسوية سياسية بين الأفرقاء.

ومع أن عدم احترام المهل الدستورية شائع في لبنان، لكن الفراغ الرئاسي هذه المرة يأتي في ظل انهيار اقتصادي متسارع صنّفه البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ عقود، ومع وجود حكومة تصريف أعمال عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، خصوصًا تنفيذ إصلاحات يضعها المجتمع الدولي شرطًا لدعم لبنان.

ويأتي كذلك بعد احتجاجات شعبية غير مسبوقة استمرت أشهرًا في العام 2019 ضد الطبقة السياسية كاملة، وفي وقت يصب فيه اللبنانيون تركيزهم على تأمين لقمة العيش في ظل الغلاء الفاحش أو سحب أموالهم العالقة في المصارف.

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