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خيرسون «من دون كهرباء وماء» بعد قصف أوكراني على خطوط الإمداد

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 نوفمبر 2022, 06:05 مساء
خيرسون «من دون كهرباء وماء» بعد قصف أوكراني على خطوط الإمداد
مدفعية أوكراية تدك موقع على خط الجبهة بالقرب من بلدة باخموت في منطقة دونيتسك بشرق أوكرانيا. (الإنترنت)
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أعلنت السلطات الروسية في خيرسون الواقعة في جنوب أوكرانيا أن المدينة «من دون كهرباء وماء»، الأحد، بعد غارة أوكرانية أصابت خطوط جهد عال.

وكتبت السلطات المعيّنة من موسكو في بيان على تلغرام «نتيجة هجوم إرهابي نظمه الجانب الأوكراني، تضررت ثلاثة أبراج إسمنتية تحمل خطوط جهد عالٍ على محور بيريسلاف-كاخوفكا». وأضافت «حاليًا، لا توجد كهرباء ولا ماء في المدينة وفي بعض أحياء المنطقة»، بحسب «فرانس برس».

أول انقطاع معلن للكهرباء والماء في خيرسون
هذا هو أول انقطاع معلن للكهرباء والماء في خيرسون التي يسيطر عليها الجيش الروسي منذ بدء هجومه في أوكرانيا. وقال ممثل أجهزة الطوارئ في خيرسون إن «أكثر من 10 بلدات في المنطقة (حاليا) دون كهرباء»، بحسب ما نقلته عنه وكالات أنباء روسية.

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وبحسب إدارة الاحتلال الإقليمية التي نصّبتها موسكو، جرى إرسال فنيي كهرباء إلى موقع القصف «لإصلاح» البنية التحتية. وأكدت أنه «ستجري إعادة الكهرباء والماء في جميع أنحاء منطقة خيرسون في المستقبل القريب جدا».

استهداف البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا
استهدفت روسيا مرارا البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا في الأسابيع الأخيرة، ما أدى إلى تدمير حوالي 40% منها وانقطاع واسع في الكهرباء والمياه في العديد من المناطق ومن بينها العاصمة كييف.

ولم تستهدف أوكرانيا حتى الآن البنية التحتية للطاقة الروسية إلا لماما، وركزت على استهداف خطوط إمداد الجيش الروسي.

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