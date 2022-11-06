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ارتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة في تنزانيا إلى 19 شخصا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 نوفمبر 2022, 05:33 مساء
ارتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة في تنزانيا إلى 19 شخصا
عمليات البحث عن ناجين بعد سقوط طائرة تابعة لشركة طيران
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ارتفعت حصيلة قتلى تحطم طائرة تقل 43 راكبا في بحيرة فكتوريا في تنزانيا الأحد إلى 19 شخصا، على ما أعلن رئيس الوزراء قاسم مجاليوا، وذلك قبيل هبوطها في مدينة بوكوبا في شمال غرب البلاد.

وقال مجاليوا بعد وصوله إلى مطار بوكوبا حيث كان من المقرر أن تهبط الطائرة الآتية من دار السلام «كل التنزانيين يشاركونكم الحزن على 19 شخصا لقوا حتفهم خلال هذا الحادث»، بحسب «فرانس برس».

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وكانت هيئة الإذاعة التنزانية الرسمية، قد أعلنت الأحد، أن طائرة تابعة لشركة «برسيشن آير» سقطت في بحيرة فيكتوريا لدى محاولتها الهبوط في مطار ببوكوبا.

سقوتط الطائرة في بحيرة فيكتوريا بسبب عاصفة وأمطار غزيرة
وبحسب تقرير الهيئة فإن الطائرة أقلعت من مطار العاصمة دار السلام، وسقطت في بحيرة فيكتوريا هذا الصباح، بسبب عاصفة وأمطار غزيرة.

وأظهرت لقطات مصورة وصور انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي الطائرة مغمورة بالكامل تقريبا، ولا يظهر سوى ذيلها. وقالت هيئة الإذاعة التنزانية إن السلطات أرسلت قوارب إنقاذ ونشرت عمال طوارئ لمواصلة البحث وإنقاذ الناجين العالقين في الطائرة.

ودعت الرئيسة التنزانية سامية حسن إلى الهدوء بينما تتواصل عمليات الإنقاذ، وكتبت على «تويتر»: «تلقيت بحزن نبأ حادث طائرة بريسيشن آير.. فلنتحل بالهدوء في هذه اللحظة التي يواصل فيها رجال الإنقاذ مهمتهم بينما ندعو الله أن يساعدنا».

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