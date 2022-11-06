Atwasat

رئيس الوزراء الياباني يتعهد تعزيز القدرات العسكرية لبلاده

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 نوفمبر 2022, 05:24 مساء
رئيس الوزراء الياباني يتعهد تعزيز القدرات العسكرية لبلاده
رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا خلال استعراض أساطيل عالمية في خليج ساغامي. (أ ف ب)
alwasat radio

تعهد رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا، الأحد، تعزيز القدرات البحرية والعسكرية لبلاده، محذّرًا من أن الدول يجب أن تستعد للتعامل مع المعتدين.

وندد كيشيدا بالحرب الروسية في أوكرانيا وبكوريا الشمالية لإجراء تجارب صواريخ حلّق أحدها فوق اليابان للمرة الأولى منذ العام 2017، ما استدعى تحذير السكان ودعوتهم إلى الاحتماء، وفق «فرانس برس».

وقال كيشيدا في كلمة ألقاها في مناسبة استعراض الأسطول البحري الياباني الدولي «يجب أن نستعد لعصر يظهر فيه لاعبون يخالفون القواعد ويستخدمون القوة أو التهديدات لتدمير السلام والأمن في دول أخرى».

-  طوكيو: صاروخ كوري شمالي حلق فوق أراضي اليابان
-  رئيس الوزراء الياباني: استخدام السلاح النووي سيكون «عملا عدائيا ضد الإنسانية»

وتأتي هذه التصريحات فيما تضع طوكيو خططًا أمنية قد تتطلّب مضاعفة الإنفاق الدفاعي للبلاد في غضون خمس سنوات. ويحدّ دستور اليابان السلمي من حيث المبدأ من قدراتها العسكرية.

تعزيز (القدرة العسكرية البحرية اليابانية)
وأضاف «سنسرّع المناقشات الواقعية حول ما هو مطلوب للدفاع عن شعبنا من خلال إبقاء كل الخيارات مطروحة». وأوضح «إن تعزيز (القدرة العسكرية البحرية اليابانية) لا يمكن أن ينتظر»، مشيرا خصوصا إلى «بناء سفن جديدة وتعزيز القدرة الدفاعية الصاروخية وتحسين ظروف العمل وتخصيص تعويضات» لأفراد الجيش الياباني.

ولم يذكر الصين في خطابه لكنه قال إن «بيئة الأمن القومي المحيطة بأمّتنا تزداد قسوة، خصوصًا في بحر الصين الشرقي وبحر الصين الجنوبي» حيث اتخذت بكين مواقف مؤكدة بشأن النزاعات الإقليمية التي تشمل اليابان.

وأضاف كيشيدا أن طوكيو ستضمن الشفافية في إنفاقها العسكري. وجمع الاستعراض سفنًا من اليابان ومن 12 دولة، منها أستراليا والهند والولايات المتحدة، في خليج ساغامي في جنوب طوكيو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

صالح العوامي رئيسا لنادي الأفريقي درنة

صالح العوامي رئيسا لنادي الأفريقي درنة
كاركاتير حليم - قادة العالم يجتمعون في قمة المناخ «cop27» بمصر

كاركاتير حليم - قادة العالم يجتمعون في قمة المناخ «cop27» بمصر
تآثر الرواية والصحافة: البدايات

تآثر الرواية والصحافة: البدايات
الكوليرا في لبنان.. المرض يتفشى و«منظمة الصحة» تحذر من «وباء»

الكوليرا في لبنان.. المرض يتفشى و«منظمة الصحة» تحذر من «وباء»
ترامب يدعم ملياردير مسلم .. ويدعو لحشد «موجة عملاقة»

ترامب يدعم ملياردير مسلم .. ويدعو لحشد «موجة عملاقة»
النهر الصناعي يعلن عودة ضخ المياه إلى بنغازي

النهر الصناعي يعلن عودة ضخ المياه إلى بنغازي
علي احميدة: حصولي على جائزة الجمعية الأميركية العلمية تقدير لنضال الشعب الليبي ضد الفاشية

علي احميدة: حصولي على جائزة الجمعية الأميركية العلمية تقدير لنضال الشعب الليبي ...
«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباريات السبت 5 نوفمبر في «دورينا»

«ڤار استديو» يناقش الحالات التحكيمية لمباريات السبت 5 نوفمبر في «دورينا»
مؤسس «تويتر» جاك دورسي يشيد بـ«صمود» موظفي الشركة

مؤسس «تويتر» جاك دورسي يشيد بـ«صمود» موظفي الشركة
بايدن يهاجم «تويتر»: تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم

بايدن يهاجم «تويتر»: تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي ودارنس

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأهلي بنغازي ودارنس
مصر تستهدف زيادة الناتج المحلي 18 مليار دولار من الهيدروجين الأخضر بحلول 2025

مصر تستهدف زيادة الناتج المحلي 18 مليار دولار من الهيدروجين الأخضر بحلول 2025
الأحمر تحذر من خطورة نقص الموارد على الأمن المائي في ليبيا

الأحمر تحذر من خطورة نقص الموارد على الأمن المائي في ليبيا
إيران تختبر بنجاح إطلاق الصاروخ «قائم 100» الحامل للأقمار الصناعية

إيران تختبر بنجاح إطلاق الصاروخ «قائم 100» الحامل للأقمار الصناعية
شاهد: الأستوديو التحليلي لمباراة أبوسليم والأولمبي

شاهد: الأستوديو التحليلي لمباراة أبوسليم والأولمبي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل
المدافع الإنجليزي تشيلويل يلحق بقائمة الغائبين عن كأس العالم

المدافع الإنجليزي تشيلويل يلحق بقائمة الغائبين عن كأس العالم
نقيب الموسيقيين المصريين «يهذب» أغاني المهرجانات بتغيير اسمها

نقيب الموسيقيين المصريين «يهذب» أغاني المهرجانات بتغيير اسمها
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
تعرض سد كاخوفكا في خيرسون «لأضرار» بعد ضربة أوكرانية
تعرض سد كاخوفكا في خيرسون «لأضرار» بعد ضربة أوكرانية
الأمم المتحدة: الثماني سنوات الأخيرة قد تكون الأكثر حرا
الأمم المتحدة: الثماني سنوات الأخيرة قد تكون الأكثر حرا
واشنطن بوست: أمريكا تشجع أوكرانيا سرا لإظهار الانفتاح على التفاوض مع روسيا
واشنطن بوست: أمريكا تشجع أوكرانيا سرا لإظهار الانفتاح على التفاوض...
شاهد: البحث عن ناجين بعد مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة ببحيرة فكتوريا في تنزانيا
شاهد: البحث عن ناجين بعد مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة ببحيرة ...
غينيا الاستوائية تتهم إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة بـ«التدخل» في انتخاباتها
غينيا الاستوائية تتهم إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة بـ«التدخل»...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية...
شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات هالوين إلى 146 قتيلا و150 مصابا
شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات ......
وزير خارجية أوكرانيا يقترح على زيلينسكي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
وزير خارجية أوكرانيا يقترح على زيلينسكي قطع العلاقات ......
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا...
رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا الجنوبية إلى 151 قتيلا
رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا ......
المزيد
خيرسون «من دون كهرباء وماء» بعد قصف أوكراني على خطوط الإمداد
خيرسون «من دون كهرباء وماء» بعد قصف أوكراني على خطوط الإمداد...
ارتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة في تنزانيا إلى 19 شخصا
ارتفاع حصيلة قتلى تحطم الطائرة في تنزانيا إلى 19 شخصا...
رئيس الوزراء الياباني يتعهد تعزيز القدرات العسكرية لبلاده
رئيس الوزراء الياباني يتعهد تعزيز القدرات العسكرية لبلاده...
غينيا الاستوائية تتهم إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة بـ«التدخل» في انتخاباتها
غينيا الاستوائية تتهم إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة ......
شاهد: البحث عن ناجين بعد مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة ببحيرة فكتوريا في تنزانيا
شاهد: البحث عن ناجين بعد مقتل ثلاثة أشخاص في تحطم طائرة ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط