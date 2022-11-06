غينيا الاستوائية تتهم إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة بـ«التدخل» في انتخاباتها

القاهرة - بوابة الوسط

اتهمت غينيا الاستوائية الأحد إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة بـ«التدخل» في الانتخابات الرئاسية والتشريعية المقررتين في 20 نوفمبر في هذا البلد الصغير الواقع في وسط أفريقيا ويقوده تيودورو أوبيانغ نغويما مباسوغو منذ أكثر من 43 عاما.

تنتقد مالابو الدول الثلاث لإرسالها دبلوماسيين لحضور اجتماع انتخابي لواحدة من حركتي المعارضة الوحيدتين المرخصتين لكن الضعيفتين في مواجهة «الحزب الديمقراطي» الذي يتزعمه الرئيس أوبيانغ، وفق «فرانس برس».

هذا الأخير هو الزعيم الذي يتولى السلطة منذ أطول فترة في العالم - باستثناء الملوك - ويسعى لولاية سادسة في سن الثمانين. ويشغل حزبه 99 من أصل 100 مقعد في الجمعية الوطنية المنتهية ولايتها وجميع المقاعد الـ55 في مجلس الشيوخ.

دبلوماسيون مغربيون وأميركيون يحضرون اجتماعا للمعارضة

وبحسب الصور التي نشرتها السلطات، حضر دبلوماسيون من إسبانيا وفرنسا والولايات المتحدة اجتماعا للحركة المعارضة «التحالف من أجل الاشتراكية الديمقراطية»، وأكدت الأخيرة أنها وجهت دعوة إلى كل السفارات في مالابو.

وبدأت رسميا الخميس حملة انتخابات الرئاسة والجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ والبلدية في الدولة الصغيرة الواقعة في خليج غينيا والغنية بالنفط والغاز والتي نالت استقلالها عن إسبانيا العام 1968. وأعيد انتخاب تيودورو أوبيانغ في العام 2016 بنسبة 93.7% من الأصوات.

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وسيواجه الرئيس منافسين فقط في 20 نوفمبر، هما أندريس إسونو أوندو من «التحالف من أجل الاشتراكية الديمقراطية»، وبوينافينتورا مونسوي أسومو مرشح «التحالف الديمقراطي الاجتماعي» الذي شكل ائتلافا مع الحزب الحاكم في الانتخابات السابقة.

اعتقالات ومضايقات لنشطاء في المعارضة والمجتمع المدني

وفي تغريدة للناطق باسم الخارجية الأميركية نيد برايس الخميس، أعربت واشنطن عن «القلق من التقارير التي تتحدث عن اعتقالات ومضايقات لنشطاء في المعارضة والمجتمع المدني».

وحضّت الولايات المتحدة مالابو على تنظيم «انتخابات حرة ونزيهة»، وشجعت السلطة على «تعزيز مجتمع أكثر إدماجًا وسلمية وديمقراطية من خلال السماح بالتعبير عن الآراء السياسية المختلفة».

وتشنّ قوات الأمن منذ عدة أسابيع حملة اعتقالات ضد معارضين مؤكدة أنها أحبطت «مؤامرة» للمعارضة التي خططت لتنفيذ «هجمات» على «محطات وقود وسفارات غربية ودور وزراء». وجرى تسجيل نحو 428 ألف ناخب من أصل 1.4 مليون مواطن.