واشنطن بوست: أمريكا تشجع أوكرانيا سرا لإظهار الانفتاح على التفاوض مع روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

قالت صحيفة واشنطن بوست، إن الولايات المتحدة تشجع أوكرانيا سرا على التلميح بالانفتاح على التفاوض مع روسيا، بعدما قالت وزارة الخارجية الأميركية، إن موسكو تصعد الحرب وليست راغبة بجدية في المشاركة في محادثات سلام.

ونقلت الصحيفة عن مصادر لم تذكر أسماءها، القول إن طلب المسؤولين الأميركيين لا يهدف إلى الضغط على أوكرانيا للجلوس إلى طاولة المفاوضات، وإنما محاولة محسوبة لضمان أن تحافظ كييف على دعم دول أخرى.

قلق في أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية

وأضافت الصحيفة، أن مسؤولين من الولايات المتحدة وأوكرانيا أقروا بأن رفض الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إجراء محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين تسبب في قلق في أجزاء من أوروبا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية، حيث تشعر تلك المناطق بأكبر تبعات للحرب على تكلفة الغذاء والوقود.

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ونقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي لم تذكر اسمه قوله «الإرهاق من تبعات الملف الأوكراني حقيقة واقعة بالنسبة لبعض شركائنا».