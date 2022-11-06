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الأمم المتحدة: الثماني سنوات الأخيرة قد تكون الأكثر حرا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 نوفمبر 2022, 02:36 مساء
الأمم المتحدة: الثماني سنوات الأخيرة قد تكون الأكثر حرا
طفل يجلس على أرض مشققة بسبب الجفاف قرب سد المسيرة على بعد 140 كيلومترا من الدار البيضاء، 8 أغسطس 2022. (أ ف ب)
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أفاد تقرير للأمم المتحدة، الأحد، تناول الارتفاع السريع في وتيرة الاحترار العالمي، أن السنوات الثماني الأخيرة، في حال ثبتت التوقعات بشأن العام 2022، ستكون أكثر حرًا من أي عام سابق لسنة 2015.

وأشارت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، تزامنًا مع افتتاح مؤتمر الأطراف حول المناخ (كوب 27) في مقطع مصور بث في شرم الشيخ الأحد، إلى تسارع في وتيرة ارتفاع مستوى مياه البحار وذوبان الأنهار الجليدية والأمطار الغزيرة وموجات الحر والكوارث القاتلة التي تتسبب بها، وفق وكالة «فرانس برس».

سرد لفوضى مناخية
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في تعليق على التقرير في مقطع مصور بث في شرم الشيخ في مصر: «مع انطلاق مؤتمر الأطراف حول المناخ cop27 يواجه كوكبنا نداء استغاثة»، واصفًا التقرير بأنه «سرد لفوضى مناخية».

وارتفعت حرارة الأرض أكثر من 1.1 درجة مئوية منذ نهاية القرن التاسع عشر، وسجل نصف هذا الاحترار تقريبًا في السنوات الثلاثين الأخيرة على ما أظهر التقرير.

- انطلاق قمة المناخ «cop27» في مصر

العام 2022 بصدد أن يصبح العام الخامس أو السادس الأكثر حرًا يسجل حتى الآن، رغم تأثير «إل نينيا» منذ العام 2020 وهي ظاهرة طبيعية دورية في المحيط الهادئ تؤدي إلى خفض حرارة الجو.

وقال المدير العام للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس، «كلما كان الاحترار عاليًا تفاقمت التداعيات».

فمياه سطح المحيطات التي تمتص أكثر من 90% من الحرارة المتراكمة جراء الانبعاثات الناجمة عن النشاط البشري، سجلت مستويات قياسية في 2021، وقد زادت حرارتها بسرعة خصوصًا خلال السنوات العشرين الأخيرة.

وارتفعت أيضًا موجات الحر البحرية مع تداعيات مدمرة على الشعاب المرجانية، وعلى نصف مليار شخص يعتمدون على البحار لتأمين الغذاء وسبل العيش.

تضاعف وتيرة ارتفاع مستوى البحار
وعمومًا شهدت 55% من مياه سطح المحيطات موجة حر بحرية واحدة على الأقل في 2022، على ما جاء في التقرير.

وتضاعفت وتيرة ارتفاع مستوى البحار في السنوات الثلاثين الأخيرة بسبب ذوبان الأنهار والصفائح الجليدية، ما يهدد عشرات ملايين الأشخاص الذي يعيشون في مناطق ساحلية خفيضة.

وقال مايك ميريديث كبير العلماء في بريتيش إنتركتيك سورفي: «الرسائل الواردة في هذا التقرير لا يمكن أن تكون أكثر قتامة».

تحطيم مستويات قياسية
وأضاف: «في كل أرجاء كوكب الأرض تحطمت مستويات قياسية فيما اجزاء مختلفة من منظومة المناخ تنهار».

فقد بلغت الغازات الدفيئة المسؤولة عن أكثر من 95% من الاحترار الحاصل، مستويات قياسية مع تحقيق غاز الميثان أكبر قفزة تسجل خلال عام، بحسب التقرير السنوي للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية حول وضع المناخ العالمي.

معاناة العالم مع الظواهر المناخية القصوى
وشهد العام 2022، سلسلة من الظواهر المناخية القصوى التي فاقمها التغير المناخي، في مجتمعات مختلفة عبر العالم، فقد تلت موجة حر استمرت شهرين في جنوب آسيا في مارس وأبريل، فيضانات في باكستان غمرت ثلث مساحة البلاد، وقضى فيها ما لا يقل عن 1700 شخص وتشرد ثمانية ملايين.

وفي شرق إفريقيا انحسرت الأمطار دون المعدل لأربعة مواسم متتالية، وهي الأطول في 40 عاما، ويتوقع أن يساهم العام 2022 في مفاقمة الجفاف.

وشهدت الصين أطول موجة حر تسجل حتى الآن وأكثرها شدة، وثاني أكثر فصول الصيف جفافا.

وأدى تراجع مستوى المياه إلى اضطرابات الحركة التجارية أو هددها على نهر يانغستي في الصين، وعلى نهر المسيسيبي في الولايات المتحدة، والكثير من الأنهار الرئيسية في أوروبا التي عانت أيضا من موجات حر متكررة.

وعانت الدول الفقيرة التي تحمل أقل قدر مسؤولية في التغير المناخي، أكثر من غيرها بسبب هشاشتها حيال تداعيات الوضع.

وأوضح تالاس «لكن حتى المجتمعات المستعدة جدا لحقت بها أضرار كبيرة جراء ظواهر قصوى، كما تبين من موجات الحر المطولة والجفاف في أجزاء واسعة من أوروبا وجنوب الصين».

وفي جبال الألب الأوروبية، حُطمت الأرقام القياسية في ذوبان الأنهار الجليدية في 2022، مع تراجع في معدل السماكة يراوح بين ثلاثة وأكثر من أربعة أمتار وهو الأعلى حتى الآن.

وقال ديف ريي رئيس معهد التغير المناخي في جامعة أدنبره، «لو كان لا بد من شطب سنة تمثل عدم التحرك على صعيد المناخ فهي 2022»، مؤكدا «أمام العالم مهمة جبارة في الحد من الأضرار».

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