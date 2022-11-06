تعرض سد كاخوفكا في خيرسون «لأضرار» بعد ضربة أوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت أجهزة الطوارئ بالمناطق التي تسيطر عليها موسكو في أوكرانيا، الأحد، أن سد كاخوفكا الاستراتيجي في منطقة خيرسون لحقت به «أضرار» جراء ضربة أوكرانية، حسبما ذكرت وكالات أنباء روسية.

ونقلت وكالات الأنباء عن أجهزة الطوارئ، أن «اليوم عند الساعة 10.00 (08.00 ت غ) سُجلت ضربة بستة صواريخ هيمارس، أسقطت وحدات الدفاع الجوي خمسة صواريخ، وأصاب صاروخ أحد أقفال سد خاكوفا الذي لحقت به أضرار»، وفق وكالة «فرانس برس».

وحذرت أوكرانيا في الأسابيع القليلة الماضية، من أن قوات موسكو تعتزم نسف المنشأة الاستراتيجية للتسبب بفيضان، بحسب ما قالت الوكالة الفرنسية.