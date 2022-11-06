تبرئة حليف لترامب من تهمة العمل كوكيل أجنبي للإمارات

القاهرة - بوابة الوسط

خلصت هيئة محلفين، الجمعة، إلى أن توم باراك، أحد جامعي التبرعات للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، غير مذنب في اتهامه بالعمل بشكل غير قانوني وكيلًا أجنبيًا لدولة الإمارات.

وتمت تبرئة باراك من جميع التهم التسع التي وجهت إليه، ومن بينها التآمر للعمل كوكيل أجنبي، وعرقلة سير العدالة والإدلاء بأقوال كاذبة لضباط مكتب التحقيقات الاتحادي (إف.بي.آي) في العام 2019، حول تعاملاته مع مسؤولين إماراتيين وممثلين عنهم، فيما جاء الحكم في ختام محاكمة استمرت ستة أسابيع أمام محكمة اتحادية في بروكلين، وفق وكالة «رويترز».

وعانق باراك محاميه بعد قراءة نص الحكم، وقال للصحفيين خارج قاعة المحكمة الاتحادية في بروكلين بعد الحكم: «لا أكن أي عداوة لأحد، أنا فقط فخور بكوني أميركيًا».

«نصر عظيم لأمتنا»

فيما وصف ترامب الحكم في بيان بأنه «نصر عظيم لأمتنا»، مضيفًا: «نبأ عظيم لبلدنا ولحريتنا ولديمقراطيتنا، أن تمت تبرئة رجل الأعمال توم باراك الذي لم يكن يجب توجيه اتهامات له أو محاكمته»، قائلًا: «أعرب عن تقديري الشديد لهيئة المحلفين لشجاعتهم وتفهمهم حتى توصلوا إلى هذا القرار الصحيح تمامًا».

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القرار لطمة لوزارة العدل الأميركية، التي عملت في السنوات الأخيرة على تعزيز تطبيق القوانين الهادفة لكبح حملات التأثير الأجنبي، فيما لم يصدر تعليق فوري، من مكتب المدعي العام الأميركي في بروكلين، الذي أقام الدعوى ضد باراك.

اتهامات لباراك باستخدام نفوذه

واتهم ممثلو الادعاء باراك العام الماضي باستخدام نفوذه الذي اكتسبه عبر العمل في حملة ترامب في الانتخابات الرئاسية العام 2016، وقربه من دوائر صنع القرار في إدارته لاحقًا لخدمة المصالح السياسية لدولة الإمارات، دون إخطار المدعي العام الأميركي كما يقتضي القانون بأنه يعمل كوكيل لدولة بالشرق الأوسط.

وأدلى باراك (75 عامًا) بشهادته خلال المحاكمة، وقال إن تعاملاته مع مسؤولين من الشرق الأوسط، أتت في إطار منصبه على رأس شركة كولوني كابيتال، المعروفة الآن باسم ديجيتال بريدج جروب.

وفي مقابل خدماته، قال ممثلو الادعاء، إن الدولة العضو في منظمة «أوبك» قدمت 374 مليون دولار لشركة كولوني من صناديق ثروة سيادية تابعة لها، لاستثمارها في العامين 2017 و2018.

وساعد باراك على جمع الأموال لصالح حملة ترامب في العام 2016، وتولى الإشراف على لجنة تنصيبه العام 2017.

رسائل نصية وأخرى بالبريد الإلكتروني للمحلفين

وأُدين العديد من شركاء وحلفاء ترامب في محاكمات جنائية مؤخرا، بينما أقر آخرون بالذنب في تهم، وأصدر ترامب عفوا عن بعضهم قبل مغادرته البيت الأبيض.

وخلال شهادته، قال باراك للمحلفين إنه لم يوافق أبدا على أن يكون وكيلًا للإمارات، أو أن يكون قد طلب العفو من ترامب.

وقال فريق الدفاع، «في حين أن باراك، وهو لبناني الأصل، أراد علاقات أفضل بين الولايات المتحدة ودول الشرق الأوسط، إلا أنه لم يوافق أبدا على العمل تحت توجيه أو سيطرة» الإمارات.

وخلال المحاكمة، عرض المدعون رسائل نصية وأخرى بالبريد الإلكتروني للمحلفين تشير إلى أن مسؤولين إماراتيين قدموا ملاحظات لباراك بشأن ما يجب أن يقوله عن الشرق الأوسط في مقابلات تلفزيونية، في حين أفصح هو عن تفاصيل حساسة حول السياسة الخارجية الأمريكية وتعيينات الموظفين.