38 إصابة في نيويورك في حريق ناجم عن بطارية أيون الليثيوم

القاهرة - بوابة الوسط

أُصيب 38 شخصًا بجروح جراء حريق السبت في نيويورك، قد يكون ناجم عن بطارية أيون الليثيوم، كتلك المستخدمة في دراجات السكوتر، وفق ما أفاد مسؤولون في المدينة لوسائل إعلام أمريكية.

وهناك جريحان في حال خطرة وخمسة مصابين بجروح بالغة جراء الحريق، الذي اندلع في مبنى سكنيّ في منطقة مانهاتن، وفق ما أوردت قناة «سي إن إن»، نقلًا عن مفوّضة الحرائق في نيويورك لورا كافانا، وفق وكالة «يورو نيوز».

الحريق رقم 200 هذا العام

وأكد قائد جهاز الإطفاء دان فلين، أن هذا الحريق رقم 200 الناجم هذا العام عن بطارية أيون الليثيوم لجهاز تنقل كهربائي صغير (دراجة، سكوتر، ألواح السكيت بورد الكهربائية).

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وصرّح فلين لقناة «سي إن إن»، «سجّلنا ستّ وفيّات هذا العام فقط بسبب هذه البطاريّات التي تغذّي أجهزة التنقل الصغيرة»، موضحا أن السلطات تعتقد أن الحريق اندلع في شقّة كان ساكنها يصلح دراجات.