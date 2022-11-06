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إطلاق نار على قاضٍ موالٍ لروسيا حكم بالإعدام على أجانب في أوكرانيا وإصابته

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 نوفمبر 2022, 10:36 صباحا
إطلاق نار على قاضٍ موالٍ لروسيا حكم بالإعدام على أجانب في أوكرانيا وإصابته
القاضي ألكسندر نيكولين. (الإنترنت)
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قال مسؤول موالٍ لموسكو السبت، إن مهاجمين أوكرانيين أطلقوا النار على قاضٍ في منطقة بشرق أوكرانيا، تسيطر عليها روسيا وأصابوه بجروح خطيرة، بعد أن حكم على ثلاثة أجانب بالإعدام في يونيو الماضي.

وقال دينيس بوشيلين، حاكم منطقة دونيتسك الأوكرانية التي تسيطر روسيا على أجزاء منها، إن القاضي ألكسندر نيكولين أُصيب في وقت متأخر من مساء الجمعة في بلدة فوهليهيرسك شمال شرق مدينة دونيتسك، وفق وكالة «يورو نيوز».

وكتب بوشيلين على «تلغرام»، «يستمر النظام الأوكراني في إظهار أساليبه الإرهابية الدنيئة»، ونقل عن الأطباء أن حالة نيكولين خطيرة، لكنها مستقرة.

الحكم بإعدام بريطانيين ومغربي
وحكم نيكولين في يونيو الماضي، بإعدام بريطانيين اثنين ومغربي أُلقي القبض عليهم أثناء القتال لصالح أوكرانيا، قائلًا في منطوق الحكم إنهم حاولوا إإطاحة السلطات المحلية.

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أُطلق سراح الرجال الثلاثة، الذين وصفهم بوشيلين بأنهم «مجرمو حرب نازيون»، في سبتمبر الماضي في إطار تبادل كبير للأسرى بين أوكرانيا وروسيا.

وقُتل وأُصيب في الأشهر الأخيرة عدد من المسؤولين الذي عينتهم روسيا، في محاولات اغتيال على ما يبدو.

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