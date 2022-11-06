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توقيف مئات النشطاء البيئيين اقتحموا مطار سخيبول الهولندي

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 نوفمبر 2022, 10:09 صباحا
توقيف مئات النشطاء البيئيين اقتحموا مطار سخيبول الهولندي
عنصران من الشرطة الهولندية أثناء توقيفها ناشطا بيئيا في مطار سخيبول في أمستردام, 5 نوفمبر 2022, (أ ف ب)
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أوقفت الشرطة الهولندية مئات من النشطاء البيئيين في مطار سخيبول في أمستردام، السبت، بعد أن تسلقوا الأسوار واعتصموا في منطقة وقوف للطائرات الخاصة.

المتظاهرون الذين ارتدى كثر منهم بزات بيضاء وامتطى بعضهم دراجات هوائية، اقتحموا المدرج نحو الساعة 12.00 بتوقيت غرينتش، قبل أن يرابطوا أمام ما لا يقل عن 14 طائرة خاصة، كما كانت تربض طائرة نقل تابعة للقوات الجوية الملكية الكندية في المدرج، وفق وكالة «فرانس برس».

وردد النشطاء من منظمتي «غرينبيس» و«إكستنكشن ريبيليون»، شعارات مثل «تسقط الرحلات الجوية» و«سخيبول ملوث للبيئة»، وجالوا في المدرج وسط تصفيق متفرجين على الجانب الآخر من السياج.

يجب أن يكون عدد الرحلات أقل
وقالت الناطقة باسم «غرينبيس» في هولندا، فايزة أولاحسن، لوكالة «فرانس برس»، «تحرك اليوم هدفه أن يخفض مطار سخيبول انبعاثاته.. يجب أن يكون هناك عدد أقل من الرحلات»، مضيفة: «فلنبدأ برحلات لسنا بحاجة إليها على الإطلاق، مثل الطائرات الخاصة والرحلات القصيرة».

- انطلاق مؤتمر كوب 27 لإحياء النضال من أجل المناخ.. اليوم

وبعد نحو ثلاث ساعات من اقتحام المدرج، بدأت شرطة الحدود الهولندية اعتقال نشطاء، وجروا بعضهم إلى حافلات بعد أن رفضوا مرافقتهم.

«نحن نأخذ الأمر على محمل الجد»
وقال الناطق باسم شرطة الحدود الميجر روبرت فان كابل، لوكالة «فرانس برس»، «نحن نأخذ الأمر على محمل الجد.. هؤلاء الأشخاص موجودون في مكان لم يكن ينبغي أن يتواجدوا فيه».

واعتبرت «غرينبيس» أن معاملة الشرطة كانت «شديدة القسوة على النشطاء الذين يقودون دراجات هوائية»، مؤكدة إصابة ناشط واحد على الأقل في رأسه.

جاء التحرك عشية افتتاح مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب27) الأحد، في مصر، وقالت الناطقة باسم «إكستنكشن ريبيليون»، تيسيل هوفستيد لوكالة «فرانس برس»، إن التلوث الذي تسببه الطائرات «موضوع يجب أن يطرح للنقاش».

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