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الآلاف يتظاهرون في روما لمطالبة الحكومة بوقف إرسال الأسلحة لأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 06 نوفمبر 2022, 09:49 صباحا
الآلاف يتظاهرون في روما لمطالبة الحكومة بوقف إرسال الأسلحة لأوكرانيا
مظاهرة في روما بدعوة من منظمة «أوروبا للسلام» للمطالبة بوقف إرسال الأسلحة لأوكرانيا, 5 نوفمبر 2022. (الإنترنت)
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خرج عشرات الآلاف من الإيطاليين، السبت، في مسيرة بالعاصمة روما داعين إلى التفاوض من أجل السلام في أوكرانيا، ومطالبين الحكومة الإيطالية بالتوقف عن إرسال الأسلحة إلى كييف لمحاربة الغزو الروسي، وسار في المسيرة بروما نحو 30 ألف شخص بحسب الشرطة الإيطالية.

 وجاءت المظاهرة بدعوة من منظمة «يوروب فور بيس» (أوروبا للسلام)، وحمل متظاهرون لافتات كتب على بعضها «لا للحرب، لا لإرسال الأسلحة»، فيما ردد آخرون «أعطوا السلام فرصة»، وفق وكالة «يورو نيوز».

وكانت إيطاليا، العضوة في حلف شمال الأطلسي «ناتو»، دعمت أوكرانيا منذ بداية الغزو الروسي أواخر فبراير الماضي، مرسلة الأسلحة والمعدات للجيش الأوكراني.

«على إيطاليا البحث عن السبيل للمفاوضات من أجل السلام»
وفي وقت سابق، أعلنت جورجيا ميلوني، السياسية اليمينية المتشددة، التي فازت بالانتخابات لتشغل منصب رئيسة الوزراء حاليًا لأول مرّة في تاريخ إيطاليا، أن سياسة روما بشأن أوكرانيا لن تتغير، فيما قالت الحكومة إنها سترسل مزيد الأسلحة إلى كييف.

 غير أن أصواتًا معارضة سمعت أخيرصا في إيطاليا، أبرزها صوت رئيس الوزراء السابق جوزيبي كونتي، الذي قال إن على إيطاليا البحث عن السبيل للمفاوضات من أجل السلام، بدل تسليح أوكرانيا.

وقال روبيرتو زانوتو أحد المتظاهرين: «تم إرسال الأسلحة في البداية إلى الميدان في أوكرانيا بهدف منع التصعيد.. والآن بعد مرور تسعة أشهر، يبدو لي أن التصعيد حصل.. انظر إلى الوقائع: إرسال السلاح لا يساعد في إنهاء الحرب.. الأسلحة تساعد في تأجيج الحرب».

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واتهمت متظاهرة أخرى الجيش الأوكراني بجرّ روسيا إلى النزاع المسلح، وقالت إن لذلك النزاع تداعيات اقتصادية على إيطاليا.

وكانت مجموعة السبع، ومن ضمنها إيطاليا، أعلنت الجمعة، مواصلة دعم كييف لمواجهة الغزو الروسي.

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