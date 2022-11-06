ترامب يدعم ملياردير مسلم .. ويدعو لحشد «موجة عملاقة»

القاهرة - بوابة الوسط

دعا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب السبت إلى حشد «موجة حمراء عملاقة» من الجمهوريين من أجل ضمان الفوز على الديموقراطيين في الانتخابات النصفية الأسبوع المقبل.

وقال ترامب أمام تجمع حاشد في ولاية بنسلفانيا المحورية «إذا كنتم تريدون وقف تدمير بلادنا وإنقاذ الحلم الأميركي، يجب عليكم إذًا هذا الثلاثاء أن تصوتوا للجمهوريين في موجة حمراء عملاقة» في إشارة منه إلى لون حزبه.

من جهة أخرى، أعرب الرئيس الأميركي السابق عن دعمه للمرشح الجمهوري المسلم محمد أوز بولاية بنسلفانيا، في ظل منافسة شرسة مع الديمقراطيين قبيل الانتخابات النصفية المقررة الثلاثاء من الأسبوع المقبل، والتي تضع أسس الانتخابات الرئاسية في 2024.

الجراح محمد أوز مدعوم من ترامب

وتتجه الأنظار نحو بنسلفانيا إذ من المحتمل جدا أن يعتمد توازن القوى في مجلس الشيوخ على معقد هذه الولاية بالذات، والذي يتنافس عليه الجراح الملياردير محمد أوز الذي يحظى بدعم ترامب، ورئيس البلدية السابق جون فيترمان.

المرشح الجمهوري المسلم محمد أوز يرى أن «الديمقراطيين قلقون»، وركز في حملته على كبح التضخم والجريمة التي اعتبرها «أصبحت خارج السيطرة»، مؤكدا لأنصاره أن «اليسار الراديكالي يدرك أن الزخم هو في مصلحة الجمهوريين».

يأتي ذلك في حين اعتبر بايدن خلال تجمع للحزب الديمقراطي أن الانتخابات النصفية ستكون لحظة «فارقة» في مصير الديمقراطية في الولايات المتحدة. وقال بايدن في فيلادلفيا، حيث يقدم الدعم للمرشحين الديمقراطيين في انتخابات حاكم ولاية بنسلفانيا ومجلس الشيوخ، «هذه لحظة فارقة للأمة، ويجب أن نتحدث جميعًا بصوت واحد».