Atwasat

سوناك يتعهد بميزانية «عادلة» لمواجهة الأزمة في بريطانيا

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 نوفمبر 2022, 08:32 مساء
سوناك يتعهد بميزانية «عادلة» لمواجهة الأزمة في بريطانيا
ريشي سوناك، (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

تعهد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، السبت، بأن تكون الميزانية التي من المقرر أن يقدمها منتصف نوفمبر «عادلة»، مشيرًا إلى أن القرارات التي ستُتَخذ «صعبة»، على خلفية الأزمة الاقتصادية والمالية التي تعاني منها البلاد.

من المقرر أن تقدم الحكومة الميزانية في 17 نوفمبر، في وقت تشهد المملكة تضخمًا غير مسبوق وتواجه مخاوف مالية سببتها الحكومة المحافظة السابقة برئاسة ليز تراس، وفق «فرانس برس».

يدرس سوناك ووزير المالية جيريمي هانت زيادة في الضرائب بقيمة 50 مليار جنيه إسترليني وخفض الإنفاق العام لإعادة التوازن إلى المالية العامة، وفق وسائل إعلام. ما يعدّ إشارة للعودة إلى التقشف.

- البيت الأبيض: بايدن سيجري محادثات مع ريشي سوناك خلال أيام
- رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك يعد بـ«الاستقرار والوحدة»

في مقابلة مع صحيفة تايمز، بعد عشرة أيام من تسلمه منصبه عقب استقالة تراس، أكد سوناك، السبت، أنه من الضروري اتخاذ «قرارات صعبة» ولكن «سنكون عادلين في طريقة التعاطي معها».

التضخم وفقدان المصداقية وارتفاع معدلات الفائدة
وحذر من أن الحكومة «لا تستطيع فعل كل شيء» وعليها أن تختار الأولويات وإلا فإن ذلك «سيعني اقتراض الأموال مما سيؤدي في نهاية المطاف، كما شاهدنا، إلى التضخم وفقدان المصداقية وارتفاع معدلات الفائدة».

رفع «بنك إنجلترا» معدلات الفائدة الرئيسية الخميس بمقدار 0,75 نقطة إلى 3% في أكبر زيادة منذ الأزمة المالية العالمية عام 2008 - لضبط التضخم في المملكة المتحدة الذي يتوقع أن يبلغ قريبًا ذروته عند أعلى مستوى في أربعة عقود بنحو 11%.

وستؤدي هذه الزيادة إلى تفاقم أزمة غلاء المعيشة لملايين البريطانيين حيث أن رفع البنوك المركزية لسعر الفائدة يجعل مقرضي التجزئة يرفعون أسعار الفائدة على قروضهم الخاصة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي بنغازي ودارنس في «دورينا»

شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي بنغازي ودارنس في «دورينا»
الأحمر تحذر من خطورة نقص الموارد على الأمن المائي في ليبيا

الأحمر تحذر من خطورة نقص الموارد على الأمن المائي في ليبيا
إيران تختبر بنجاح إطلاق الصاروخ «قائم 100» الحامل للأقمار الصناعية

إيران تختبر بنجاح إطلاق الصاروخ «قائم 100» الحامل للأقمار الصناعية
شاهد: الأستوديو التحليلي لمباراة أبوسليم والأولمبي

شاهد: الأستوديو التحليلي لمباراة أبوسليم والأولمبي
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الصداقة وشباب الجبل
المدافع الإنجليزي تشيلويل يلحق بقائمة الغائبين عن كأس العالم

المدافع الإنجليزي تشيلويل يلحق بقائمة الغائبين عن كأس العالم
نقيب الموسيقيين المصريين «يهذب» أغاني المهرجانات بتغيير اسمها

نقيب الموسيقيين المصريين «يهذب» أغاني المهرجانات بتغيير اسمها
المياه الملوثة.. «خيار وحيد» أمام بعض فقراء لبنان رغم تفشي «كوليرا»

المياه الملوثة.. «خيار وحيد» أمام بعض فقراء لبنان رغم تفشي «كوليرا»
أكبر منصة للعملات المشفرة تؤكد تحويل أموال إيرانية عبرها

أكبر منصة للعملات المشفرة تؤكد تحويل أموال إيرانية عبرها
بايدن وأوباما وترامب... قادة الديمقراطيين والجمهوريين فى بنسلفانيا لتعبئة الناخبين قبل الانتخابات النصفية

بايدن وأوباما وترامب... قادة الديمقراطيين والجمهوريين فى بنسلفانيا لتعبئة ...
بيلوسي تعلق على الهجوم ضد زوجها وتدعو الأميركيين إلى عدم الاستسلام

بيلوسي تعلق على الهجوم ضد زوجها وتدعو الأميركيين إلى عدم الاستسلام
تغريم «سي بي إس» ورئيسها السابق 30 مليون دولار

تغريم «سي بي إس» ورئيسها السابق 30 مليون دولار
الاتحاد يعزز تقدمه.. والتعادل يحسم مبارتي «المدينة والسويحلي» و«الهلال والتعاون»

الاتحاد يعزز تقدمه.. والتعادل يحسم مبارتي «المدينة والسويحلي» و«الهلال والتعاون»
النيابة العامة تصدر بيانا بشأن واقعة خطف امرأة وأطفالها شرق طرابلس

النيابة العامة تصدر بيانا بشأن واقعة خطف امرأة وأطفالها شرق طرابلس
«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا

«فاغنر» تفتتح أول مقر رسمي لها في سانت بطرسبرغ بروسيا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال والتعاون

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الهلال والتعاون
اجتماع موسع في سرت لبحث استنئاف أعمال «كونسول جال» البرتغالية بالمدينة

اجتماع موسع في سرت لبحث استنئاف أعمال «كونسول جال» البرتغالية بالمدينة
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المدنية والسويحلي في الدوري الليبي الممتاز

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة المدنية والسويحلي في الدوري الليبي الممتاز
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
أوكرانيا تحذر إيران من عواقب «التواطؤ» مع موسكو
أوكرانيا تحذر إيران من عواقب «التواطؤ» مع موسكو
السويد تعتزم التخلي عن دعم الأكراد بهدف عضوية «الناتو»
السويد تعتزم التخلي عن دعم الأكراد بهدف عضوية «الناتو»
الاتحاد الأوروبي يطالب بـ«رد موحد» على إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية
الاتحاد الأوروبي يطالب بـ«رد موحد» على إطلاق الصواريخ الكورية ...
خلال اتصال بين بلينكن وعباس..واشنطن تؤكد التزامها حل الدولتين
خلال اتصال بين بلينكن وعباس..واشنطن تؤكد التزامها حل الدولتين
الإليزيه: ماكرون سيتوجه الأحد إلى مصر لحضور «كوب27»
الإليزيه: ماكرون سيتوجه الأحد إلى مصر لحضور «كوب27»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية...
شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات هالوين إلى 146 قتيلا و150 مصابا
شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات ......
وزير خارجية أوكرانيا يقترح على زيلينسكي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
وزير خارجية أوكرانيا يقترح على زيلينسكي قطع العلاقات ......
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا...
رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا الجنوبية إلى 151 قتيلا
رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا ......
المزيد
سوناك يتعهد بميزانية «عادلة» لمواجهة الأزمة في بريطانيا
سوناك يتعهد بميزانية «عادلة» لمواجهة الأزمة في بريطانيا...
بايدن يهاجم «تويتر»: تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم
بايدن يهاجم «تويتر»: تنشر الأكاذيب في أنحاء العالم...
شولتس يبرر زيارته إلى الصين بالاتفاق على تجنب التصعيد النووي في أوكرانيا
شولتس يبرر زيارته إلى الصين بالاتفاق على تجنب التصعيد النووي......
الإليزيه: ماكرون سيتوجه الأحد إلى مصر لحضور «كوب27»
الإليزيه: ماكرون سيتوجه الأحد إلى مصر لحضور «كوب27»...
خلال اتصال بين بلينكن وعباس..واشنطن تؤكد التزامها حل الدولتين
خلال اتصال بين بلينكن وعباس..واشنطن تؤكد التزامها حل ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط