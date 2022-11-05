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الإليزيه: ماكرون سيتوجه الأحد إلى مصر لحضور «كوب27»

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 نوفمبر 2022, 06:56 مساء
الإليزيه: ماكرون سيتوجه الأحد إلى مصر لحضور «كوب27»
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. (الإنترنت)
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 أعلن قصر الإليزيه، السبت، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيذهب في وقت أبكر مما كان مقررًا لحضور مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب27» في مصر بعد تأجيل انطلاق سباق إبحار فردي عبر المحيط الأطلسي بسبب الطقس.

وأوضحت الرئاسة «في ضوء إلغاء بدء السباق (طريق روم) في نهاية هذا الأسبوع سيتوجه الرئيس للمشاركة في كوب27 الأحد» بعدما كان مقررًا أن يذهب الإثنين، بحسب «فرانس برس».

ماكرون يجتمع وممثلي 50 موقعًا صناعيًا
أرجئ انطلاق السباق الشهير الذي كان مقررًا الأحد في سان مالو في اتجاه غوادلوب، إلى الثلاثاء أو الأربعاء بسبب الطقس. وأشارت الرئاسة إلى أن «الرئيس لن يتمكن من حضور انطلاق السباق الأسبوع المقبل بسبب التزامات سابقة».

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وسيجمع إيمانويل ماكرون ممثلي 50 موقعًا صناعيًا تنبعث منها معظم غازات الدفيئة في فرنسا الثلاثاء لتشجيعهم على تسريع عملية التخلّص من الكربون عقب قمة «كوب27».

التعويضات المالية عن «الخسائر والأضرار»
ويتوقع أن تطرح في مناقشات قمة شرم الشيخ يومي الأحد والاثنين مسألة التعويضات المالية عن «الخسائر والأضرار» التي لحقت بالدول الفقيرة بسبب تغير المناخ.

وفي مقطع فيديو نُشر، صباح السبت على تويتر، دعا ماكرون مواطنيه إلى «طرح أسئلتهم عليه بشكل مباشر» و«تقديم أفكارهم» حول «التحدي البيئي» الذي يواجهه العالم، من خلال إضافة تعليق على رسالته أو عن طريق نشر مقاطع فيديو بأنفسهم.

وأكد أنه في ما يتعلّق بالغذاء والسكن والمواصلات والطاقة «أنتظر أسئلتكم وسأجيب عليها الأسبوع المقبل هنا أيضًا بطريقة مباشرة».

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