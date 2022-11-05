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خلال اتصال بين بلينكن وعباس..واشنطن تؤكد التزامها حل الدولتين

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 نوفمبر 2022, 06:34 مساء
خلال اتصال بين بلينكن وعباس..واشنطن تؤكد التزامها حل الدولتين
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن. (الإنترنت)
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أكد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن في اتصال هاتفي مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس التزام واشنطن حل الدولتين للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني، وفق ما أعلنت وزارته، السبت.

وجاءت هذه الخطوة فيما ضمن رئيس الوزراء الإسرائيلي المتشدد بنيامين نتانياهو الذي لا يؤيد حل الدولتين، عودته إلى السلطة بعد انتخابات الثلاثاء وبدأ مفاوضات حول تشكيل ما قد تكون أكثر حكومة يمينية في تاريخ إسرائيل، بحسب «فرانس برس».

وفي اتصال هاتفي مع عباس الجمعة، «أعاد (بلينكن) تأكيد التزامنا حل الدولتين» كما قالت وزارة الخارجية في بيان الجمعة. وناقش بلينكن وعباس «الجهود المشتركة لتحسين المستوى المعيشي للشعب الفلسطيني وتعزيز أمنه وحريته». وأتت نتيجة الانتخابات على خلفية تصاعد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين.

استهداف مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس
وقال جيش الاحتلال الإسرائيلي إن الطيران الحربي استهدف، فجر الجمعة، بغارات عدة مواقع عسكرية تابعة لحركة حماس في قطاع غزة، ردًا على إطلاق صواريخ من القطاع باتجاه مناطق إسرائيلية.

ومساء الخميس، أطلقت أربعة صواريخ من غزة لم تصل ثلاثة منها إلى أراضي الاحتلال الإسرائيلي، فيما اعترض الجيش صاروخًا واحدًا. وهذه أول دفعة صواريخ تُطلق من القطاع منذ المواجهة العسكرية الأخيرة التي استمرت ثلاثة أيام في أغسطس.

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وأضافت وزارة الخارجية أن بلينكن أعرب عن «قلقه العميق إزاء الوضع في الضفة الغربية، خصوصًا بسبب تصاعد التوتر والعنف والخسائر البشرية في صفوف الفلسطينيين والإسرائيليين وشدد على ضرورة قيام جميع الأطراف بتهدئة الوضع بشكل عاجل».

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