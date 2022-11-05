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الاتحاد الأوروبي يطالب بـ«رد موحد» على إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 نوفمبر 2022, 06:01 مساء
الاتحاد الأوروبي يطالب بـ«رد موحد» على إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية
أعلام الاتحاد الأوروبي. (الإنترنت)
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دان الاتحاد الأوروبي السبت عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية «غير القانونية»، داعيا العالم إلى «ردّ موحّد وحازم» يشمل تطبيق العقوبات الأممية.

وجاء في بيان صدر عن مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل أن التكتل يعتبر العدد «غير المسبوق» للصواريخ التي تم إطلاقها وتشمل صاروخا بالستيا عابرا للقارات وأخرى قصيرة المدى «تصعيدا خطيرا» من قبل بيونغ يانغ، وفق «فرانس برس».

وطالب «جميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، وخصوصا أعضاء مجلس الأمن الدولي بضمان التطبيق الكامل للعقوبات لمنع جمهورية كوريا الديموقراطية الشعبية من الحصول على المواد والخبرة والتمويل لدعم برامجها التسلّحية غير القانونية».

أربعة صواريخ بالستية قصيرة المدى
أطلقت كوريا الشمالية السبت أربعة صواريخ بالستية قصيرة المدى باتجاه البحر، على ما أعلن جيش كوريا الجنوبية، في أحدث عمليات إطلاق الصواريخ التي أجرتها بيونغ يانغ هذا الأسبوع.

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وشملت عمليات إطلاق الصواريخ الكورية الشمالية يومي الأربعاء والخميس، صاروخا بالستيا عابرا للقارات وصاروخا سقط قرب المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية للمرة الأولى منذ انتهاء الحرب الكورية في 1953.

مناورات جوية مشتركة
ويأتي إطلاق الصواريخ فيما أجرت الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية مناورات جوية مشتركة هي الأكبر على الإطلاق بينهما، أثارت غضب بيونغ يانغ التي اعتبرتها «استفزازية وعدائية».

وقال رؤساء الأركان المشتركة الكورية الجنوبية في بيان إن «الجيش الكوري الجنوبي رصد أربعة صواريخ بالستية قصيرة المدى أطلقتها كوريا الشمالية من تونريم، في مقاطعة بيونغان الشمالية (غرب)، باتجاه بحر الغرب اليوم نحو الساعة 11,32 صباحًا وحتى الساعة 11,59».

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