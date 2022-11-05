مارين لوبان تسلم رئاسة حزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف لبارديلا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الزعيمة المنتهية ولايتها مارين لوبان التي جاءت ثانية في انتخابات الرئاسة الفرنسية في أبريل، أن جوردان بارديلا انتخب رئيسًا لحزب «التجمع الوطني» اليميني المتطرف الرئيسي في فرنسا، السبت.

وبارديلا، العضو في البرلمان الأوروبي والبالغ 27 عامًا، هو أول زعيم لهذا الحزب من خارج أسرة لوبن، إذ إن جان ماري لوبان أسّس «الجبهة الوطنية» في العام 1972 ثم أصبح «التجمع الوطني» بقيادة ابنته مارين لوبان، وفق «فرانس برس».

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وتأتي هذه الخلافة في وقت تتزايد فيه الأحداث العنصرية من بينها تصريح نائب من حزب «التجمع الوطني» أمام جلسة عامة للبرلمان «فليعد إلى إفريقيا!» بعدما تساءل نائب أسود من اليسار المتطرف عما سيكون مصير مركب مهاجرين يواجه صعوبات في البحر الأبيض المتوسط.

دعم ترشيح مارين لوبان مجددًا في الانتخابات الرئاسية

وأوضح جوردان بارديلا، نجم اليمين المتطرف الفرنسي الصاعد والذي من المقرر أن يلقي خطابًا في نهاية اليوم، في مناسبات عدة أنه يعتزم دعم ترشيح مارين لوبان مجددًا في الانتخابات الرئاسية للعام 2027.

وتنسحب مارين لوبان التي حصلت على 41,5 % من الأصوات في الجولة الثانية ضد إيمانويل ماكرون في أبريل، بعد 11 عامًا على رأس الحزب، فيما تقول إنها تريد مواصلة «عملها» وكفاحها السياسي، من دون استثناء ترشح رابع.