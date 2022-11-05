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إيران تختبر بنجاح إطلاق الصاروخ «قائم 100» الحامل للأقمار الصناعية

القاهرة - بوابة الوسط السبت 05 نوفمبر 2022, 04:04 مساء
إيران تختبر بنجاح إطلاق الصاروخ «قائم 100» الحامل للأقمار الصناعية
صاروخ إيراني يحمل أقمار صناعية سمي "ذو الجناح" أثناء إطلاقه من مكان غير معلن في إيران. (أ ف ب)
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 قال الإعلام الرسمي الإيراني، اليوم السبت، إن الحرس الثوري اختبر بنجاح المرحلة الأولى دون المدارية لعملية إطلاق الصاروخ «قائم 100» التي تشمل ثلاثة مراحل.

وأوضحت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء «إرنا»، «تجربة إطلاق حامل الأقمار الصناعية ذي المحرك الذي يعمل بالوقود الصلب..اكتملت بنجاح»، وفق وكالة «رويترز».

- للمرة الثانية.. إيران تختبر صاروخًا لحمل الأقمار الاصطناعية لأهداف «بحثية»

وفي يونيو الماضي، أعلنت وزارة الدفاع الإيرانية أنها اختبرت للمرة الثانية صاروخًا لحمل الأقمار الاصطناعية لأغراض «بحثية» بعد اختبار أول مطلع فبراير 2021، بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الرسمية. 

إطلاق القمر الاصطناعي الثاني
وقال الناطق باسم وزارة الدفاع أحمد حسيني، إنه تم «إطلاق القمر الاصطناعي الثاني ذي الجناح من أجل تحقيق الأهداف البحثية المحددة مسبقًا»، وفق ما نقلت عنه وكالة «إرنا» من دون إعطاء تفاصيل إضافية حول التجربة، بحسب «فرانس برس»، حينها.

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