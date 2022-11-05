دبابات وصواريخ..مساعدات أميركية جديدة لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار

القاهرة - بوابة الوسط

قالت الولايات المتحدة، إنها ستقدم مساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار، تتضمن تجديد دبابات من طراز «تي-72» وصواريخ للدفاع الجوي من طراز هوك.

وأعلنت سابرينا سينج الناطقة باسم وزارة الدفاع الأميركية «البنتاغون» للصحفيين إن الولايات المتحدة ستدفع تكلفة 45 دبابة من طراز «تي-72» من جمهورية التشيك سيتم تجديدها كما ستقدم تمويلًا لتجديد بعض صواريخ أنظمة هوك للدفاع الجوي، بحسب «رويترز».

وأضافت سينج إنه بالإضافة إلى مبالغ تجديد صواريخ هوك، فإن أموال مبادرة المساعدة الأمنية الأوكرانية البالغة 400 مليون دولار سيتم بها تجديد الدبابات التشيكية التي تعود إلى الحقبة السوفيتية.

تمويل لشراء 1100 نظام جوي تكتيكي

وهناك أيضًا تمويل لشراء 1100 نظام جوي تكتيكي بلا تدخل بشري من طراز فينكس جوست و40 زورقًا نهريًا مصفحًا، ضمن قدرات أخرى. وقال نائب وزير الدفاع التشيكي توماس كوبيشني إنه سيتم في المجمل تحديث 90 دبابة من أطراف ثالثة ومخزونات خاصة.

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وستمول الأموال الأميركية 45 منها أو نصف الأسطول. وفي أكتوبر، كتبت «رويترز» لأول مرة عن مبادرة تزويد أوكرانيا بصواريخ هوك الدفاعية. وسيجري تطويرها لمستوى أنظمة صواريخ ستينجر وهو نظام دفاع جوي أصغر وأقصر مدى أرسلته الولايات المتحدة بالفعل لعرقلة الغزو الروسي.