إيران تعترف لأول مرة بإرسال طائرات مسيرة إلى روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

اعترفت إيران للمرة الأولى، اليوم السبت، بأنها زودت موسكو بطائرات مسيرة، لكنها قالت إنها أرسلتها قبل الحرب في أوكرانيا، حيث استخدمت موسكو طائرات مسيرة لاستهداف محطات طاقة وبنية تحتية مدنية.

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان، إنه جرى إرسال «عدد صغير» من الطائرات المسيرة إلى روسيا قبل أشهر قليلة من غزو القوات الروسية لأوكرانيا في 24 فبراير، بحسب وكالة «يورو نيوز».

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وفي أكثر ردود إيران تفصيلا حتى الآن على مسألة الطائرات المسيرة، نفى الوزير استمرار طهران في تزويد موسكو بطائرات مسيرة.

«زودنا روسيا بعدد صغير من الطائرات»

ونقلت وكالة الجمهورية الإسلامية الإيرانية للأنباء عن أمير عبداللهيان، قوله «هذه الجلبة التي أثارتها بعض الدول الغربية بأن إيران قدمت صواريخ وطائرات مسيرة لروسيا للمساعدة في الحرب في أوكرانيا - الجزء المتعلق بالصواريخ خاطئ تماما».

وأضاف «الجزء المتعلق بالطائرات المسيرة صحيح، زودنا روسيا بعدد صغير من الطائرات المسيرة قبل أشهر من حرب أوكرانيا».