بايدن وأوباما وترامب... قادة الديمقراطيين والجمهوريين فى بنسلفانيا لتعبئة الناخبين قبل الانتخابات النصفية

القاهرة - بوابة الوسط

يسارع الديمقراطيون والجمهوريون لتعبئة الناخبين في بنسلفانيا، قبل ثلاثة أيام من الانتخابات الأميركية النصفية، وذهبوا إلى حدّ دعوة الرئيسين السابقين دونالد ترامب وباراك أوباما إضافة إلى الرئيس الحالي جو بايدن، إلى الولاية الرئيسية نفسها.

وسيطل الرؤساء الثلاثة في تجمعات انتخابية متداخلة السبت في بنسلفانيا، قبل عملية اقتراع حاسمة ستضع أسس الانتخابات الرئاسية العام 2024، بحسب وكالة «فرانس برس».

وكل الأضواء متجهة نحو هذه الولاية حيث يتنافس الجرّاح المليونير محمد أوز الذي يحظى بدعم ترامب، ورئيس البلدية السابق جون فيترمان الأصلع ضخم البنية، على مقعد من بين أكثر المقاعد المتنازع عليها في مجلس الشيوخ، إذ من المحتمل جدًا أن يعتمد توازن القوى في المجلس على هذا المقعد بالذات.

وخلال انتخابات منتصف الولاية المقررة في 8 نوفمبر، دُعي الأميركيون لتجديد كامل مقاعد مجلس النواب، وهناك سلسلة مناصب على المحك لنواب منتخبين محليًا يقررون سياسة ولايتهم بشأن الإجهاض والقوانين البيئية.

بحر من القبعات الحمر

وتجنب جو بايدن حتى تاريخه اعتلاء المنصّات ضمن الحملة لجمع تبرّعات لحزبه، إلا أنه ينزل إلى الساحة السبت في مهرجان كبير في بنسلفانيا، معقل الديمقراطية الأميركية.

وبعد الظهر، يتشارك بايدن المنصة مع الرئيس الأسبق باراك أوباما المعروف بمهاراته البلاغية أمام الحشود.

وبعد بضع ساعات وعلى بعد 400 كلم، سيقف الرئيس السابق دونالد ترامب أمام بحر من القبعات الحمر في مدينة لاتروب الصغيرة القريبة من بيتسبرغ.

- بايدن يواصل حملته الانتخابية في محاولة أخيرة لإنقاذ الديمقراطيين

بعد حملة شرسة تمحورت حول التضخم، يظهر الجمهوريون واثقين أكثر فأكثر بفرصهم في حرمان الرئيس الديمقراطي من أغلبيته في الكونغرس في انتخابات الثامن من نوفمبر.

وإذا تأكدت توقعاتهم، يبدو الملياردير الجمهوري مصمّمًا على الاستفادة من هذا الزخم ليقدم رسميًّا، وفي أسرع وقت ترشيحه للانتخابات الرئاسية، ربما اعتبارًا من الأسبوع الثالث من هذا الشهر.

ويقول بايدن حتى الآن إنه ينوي الترشّح لكنّ هذا الاحتمال لا يُسعد بالضرورة جميع الديمقراطيين، بسبب تراجع شعبيته وعمره نظرًا إلى أنه يقترب من الثمانين.

إجهاض وتضخّم مرتفع

ويحاول الرئيس الديمقراطي بكل ما في وسعه، إقناع الأميركيين بأن هذه الانتخابات هي «خيار» بشأن مستقبل الإجهاض وزواج المثليين، ومواضيع كثيرة وعد بتشريعها من خلال أغلبية متينة في الكونغرس.

وشكل حقّ الإجهاض الذي نسفته المحكمة الأميركية العليا في يونيو، موضوعًا محوريًا في السابق في بنسلفانيا، وقدمت منظمة «بلاند بارنتهود» للتخطيط العائلي مرات عدة دعمها للديمقراطي جون فيترمان خلال الحملة، إلا أن ارتفاع الأسعار، بمعدل 8.2% على أساس سنوي في الولايات المتحدة، لا يزال مصدر القلق الرئيسي بالنسبة للأميركيين وجهود بايدن لإظهار نفسه بأنه «رئيس الطبقة الوسطى» لا تؤتي ثمارها حاليًا.

وقال المرشح الجمهوري محمد أوز الذي قام بحملة تركّزت على إدارة التضخم وإجرام اعتبره «خارج عن السيطرة»، الجمعة إن «الديمقراطيين قلقون»، مؤكدا في رسالة إلى مناصريه، إن «اليسار الراديكالي يدرك أن الدينامية لصالح» الجمهوريين.