مصرع 7 أشخاص في شرق فنزويلا في انزلاقات تربة وفيضانات

القاهرة - بوابة الوسط

لقي سبعة أشخاص على الأقل حتفهم في انزلاقات تربة وفيضانات بشرق فنزويلا، ناجمة عن هطول أمطار غزيرة في ولاية إنزواتيغوي الساحلية، حسبما أعلنت السلطات الإقليمية الجمعة.

وعُثر على ست جثث في مدينة بويرتو لا كروز، وجثة أخرى لطفل في بلدة غوانتا المجاورة، على ما أعلن حاكم الولاية لويس ماركانو.

أمطار غزيرة وانزلاق تربة

وقال أحد سكان بويرتو لا كروز، ريشار فارداغريدا، «انهار التل بأكمله... تضررنا جميعًا»، وفق وكالة «فرانس برس».

- 36 قتيلاً وتضاؤل الأمل بالعثور على ناجين في الانهيارات الأرضية بفنزويلا

وقضى قرابة 80 شخصًا في فنزويلا في الأسابيع الأخيرة بسبب الأمطار الغزيرة، بينهم 54 شخصًا قتلوا في انزلاق أتربة في 8 أكتوبر في لاس تيخيرياس بولاية أراغوا شمال وسط البلاد، بحسب تقارير رسمية.

ونشرت السلطات ألفًا من عناصر الإنقاذ والمتطوعين ورجال الأمن في أنزواتيغوي.