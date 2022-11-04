السلطات المعينة من موسكو في خيرسون تعلن «حظر تجول متواصلا»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات المعينة من روسيا، الجمعة، فرض «حظر تجول متواصل» في مدينة خيرسون في جنوب أوكرانيا حيث أجلى الروس آلاف المدنيين، متوقعين هجوما عسكريا كبيرا للقوات الأوكرانية، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وأوضح نائب رئيس سلطات الاحتلال الروسي في خيرسون في مقطع فيديو على «تلغرام»: «أعلن حظر تجول متواصل في مدينة خيرسون حتى نتمكن من الدفاع عن مدينتنا».

وقالت «فرانس برس» إن المسؤول المعين من جانب موسكو لم يعطِ مزيد التفاصيل حول طريق تطبيقه لهذا الإجراء، فيما دعا أكبر عدد ممكن من السكان إلى مغادرة المدينة.

- الجيش الروسي: إجلاء أكثر من 5 آلاف مدني يوميًا من خيرسون

- بوتين: ينبغي إبعاد المدنيين في خيرسون الأوكرانية عن مناطق القتال الأكثر خطورة

- روسيا تعلن عمليات إجلاء جديدة للسكان في منطقة خيرسون

إجلاء أكثر من 5 آلاف مدني يوميا من خيرسون

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق اليوم، إجلاء «أكثر من خمسة آلاف» مدني، «يوميا» من منازلهم منذ استئناف عمليات الإجلاء الثلاثاء في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، التي ضمتها موسكو وحيث تواجه القوات الروسية هجومًا مضادًا أوكرانيًا.

وأكدت الوزارة عبر تطبيق تلغرام أن «المهندسين العسكريين ينقلون يوميا ما يصل إلى 1200 مركبة مدنية، بين شاحنات وسيارات، إضافة إلى أكثر من خمسة آلاف مدني نحو الضفة الأخرى لنهر دنيبرو»، بحسب «فرانس برس».

بوتين يطالب بإبعاد المدنيين عن مناطق القتال في خيرسون

كما أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه «ينبغي إبعاد» المدنيين المتواجدين في خيرسون في جنوب أوكرانيا المحتل عن مناطق القتال «الأكثر خطورة»، حيث تواجه موسكو هجوما مضادا للقوات الأوكرانية.

وقال بوتين، خلال حفل مقتضب لمناسبة يوم الوحدة الوطنية الروسية في الساحة الحمراء في موسكو، إن «أولئك الذين يعيشون حاليا في خيرسون يجب إبعادهم عن مناطق القتال الأكثر خطورة».