عمران خان يتهم رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف بالتورط في محاولة اغتياله

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان، الجمعة، رئيس الوزراء الحالي شهباز شريف، ووزير الداخلية رانا ثناء اللہ وقائد كبير في الجيش بالتخطيط لمحاولة اغتيال فاشلة أسفرت عن إصابته.

وقال خان في تصريح إلى الصحفيين في لاهور في أول ظهور علني له منذ نقله إلى المستشفى بعد هجوم الخميس «قرر هؤلاء الثلاثة قتلي».

عمران خان يواصل التعافي بعد تعرضه لهجوم

ويواصل نجم الكريكيت السابق، التعافي في المستشفى من إصابة بالرصاص في قدمه غداة محاولة اغتياله، فيما تعهد أنصاره بمواصلة «المسيرة الطويلة»، التي أطلقها نحو إسلام آباد والهادفة للضغط على الحكومة لتنظيم انتخابات.

- رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يتعافى في المستشفى بعد محاولة اغتياله

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- إصابة رئيس وزراء باكستان السابق في محاولة اغتيال

وأعلن الطبيب الخاص لرئيس الوزراء الباكستاني السابق فيصل سلطان، لوكالة «فرانس برس» إن عمران خان «في حالة مستقرة وفي وضع جيد»، في مستشفى في لاهور شرق باكستان.

إدانات دولية واسعة لاستهداف عمران خان

هجوم الخميس على موكبه الذي نفذه كما يبدو رجل مسلح واحد، أوقع قتيلا وعشرة جرحى على الأقل، ما زاد التوتر في بلد غارق في أزمة سياسية عميقة منذ إقصاء خان عن السلطة في إبريل، وفق وكالة «فرانس برس».

ولقي الهجوم الذي استهدف عمران خان إدانات دولية واسعة، وذلك في وقت يواصل فيه رئيس الوزراء الباكستاني الضغط على السلطات الحالية بقيادة شهباز شريف من أجل الذهاب إلى انتخابات مبكرة.