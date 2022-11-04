مجموعة السبع تندد بقمع «وحشي» لاحتجاجات إيران

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت دول مجموعة السبع، اليوم الجمعة، عن دعمها للاحتجاجات المستمرة في إيران مندّدة بالقمع «الوحشي» للسلطات الإيرانية والنشاط «المزعزع للاستقرار» الذي قالت إن طهران تمارسه في العالم، بحسب وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».

وجاء في البيان الختامي الذي تبناه أعضاء المجموعة في نهاية اجتماع دام يومين لوزراء الخارجية في مونستر الألمانية «نحن، أعضاء مجموعة السبع، نعرب عن دعمنا للتطلعات الأساسية للشعب الإيراني لمستقبل تُحترم فيه حقوق الإنسان والأمن».

كما أدان البيان «الاستخدام الوحشي وغير المتناسب للقوة» في حملة قمع الاحتجاجات التي اندلعت في إيران منذ نحو شهرين بعد مقتل مهسا أميني في 16 سبتمبر الماضي.

- مجموعة السبع تعلن إنشاء «آلية تنسيق» لإصلاح البنى التحتية بأوكرانيا

إنشاء آلية تنسيق لمساعدة أوكرانيا

وأعلن وزراء خارجية مجموعة السبع على إنشاء «آلية تنسيق» لمساعدة أوكرانيا في إعادة بناء البنى التحتية التي تستهدفها روسيا، وفق البيان الذي أصدروه في ختام اجتماعهم في مونستر الألمانية.

وأوضح الوزراء بعد الاجتماع أن آلية تنسيق مجموعة السبع من أجل مساعدة أوكرانيا تهدف إلى «إصلاح واستعادة والدفاع عن بنيتها التحتية الحيوية للطاقة والمياه»، بحسب «فرانس برس».