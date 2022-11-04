الجيش الروسي: إجلاء أكثر من 5 آلاف مدني يوميًا من خيرسون

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت وزارة الدفاع الروسية الجمعة، إجلاء «أكثر من خمسة آلاف» مدني، «يوميًا» من منازلهم منذ استئناف عمليات الإجلاء الثلاثاء في منطقة خيرسون في جنوب أوكرانيا، التي ضمّتها موسكو وحيث تواجه القوات الروسية هجومًا مضادًا أوكرانيًا.

وأكدت الوزارة عبر تطبيق تلغرام أن «المهندسين العسكريين ينقلون يوميًا ما يصل إلى 1200 مركبة مدنية، بين شاحنات وسيارات، إضافة إلى أكثر من خمسة آلاف مدني نحو الضفة الأخرى لنهر دنيبرو»، بحسب وكالة «فرانس برس».

- بوتين: «ينبغي إبعاد» المدنيين في خيرسون الأوكرانية عن مناطق القتال «الأكثر خطورة»

وفي وقت سابق اليوم، أكّد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أنه «ينبغي إبعاد» المدنيين المتواجدين في خيرسون في جنوب أوكرانيا المحتلّ عن مناطق القتال «الأكثر خطورةً»، حيث تواجه موسكو هجومًا مضادًا للقوات الأوكرانية.

وقال بوتين، خلال حفل مقتضب بمناسبة يوم الوحدة الوطنية الروسية في الساحة الحمراء في موسكو، إن «أولئك الذين يعيشون حاليًا في خيرسون يجب إبعادهم عن مناطق القتال الأكثر خطورةً»، بحسب وكالة «فرانس برس».