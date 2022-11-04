Atwasat

رئيسي ردا على بايدن: إيران «تحررت» من الولايات المتحدة قبل 43 عاما

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 نوفمبر 2022, 02:22 مساء
رئيسي ردا على بايدن: إيران «تحررت» من الولايات المتحدة قبل 43 عاما
إيرانيون خارج مقر السفارة الأميركية في طهران، 4 نوفمبر 2022. (أ ف ب)
alwasat radio

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الجمعة، إن بلاده «تحررت» من الولايات المتحدة قبل 43 عاما، ردّا على الرئيس الأميركي جو بايدن الذي تعهّد بـ«تحرير» الجمهورية الإسلامية، في سجال يتزامن مع إحياء ذكرى اقتحام سفارة واشنطن في طهران عام 1979.

وأتى إحياء الذكرى هذه السنة، بينما تشهد إيران احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات، بينهم عناصر من قوات الأمن، وأوقف مئات في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، وما يعتبرها المسؤولون «أعمال شغب»، بحسب وكالة «فرانس برس».

«إيران تحررت قبل 43 عاما ولن تكون أسيرتكم»
وأعربت دول غربية عدة عن دعمها للاحتجاجات، وفرضت عقوبات على طهران على خلفية «قمع» التحركات، وجدد بايدن الخميس دعمه للمحتجين، قائلا خلال خطاب انتخابي «سنحرر إيران.. سيحررون أنفسهم قريبا جدا»، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية.

والجمعة، ردّ رئيسي على ما أدلى به بايدن «قبل ساعات»، قائلا «إيران تحررت قبل 43 عاما ولن تكون أسيرتكم»، مشددا على أن «الشعب الإيراني العظيم لن يركع أمامكم».

وتوجه رئيسي في خطابه إلى الآلاف الذين تجمعوا أمام المقر السابق للسفارة الأميركية وسط طهران، لإحياء «يوم مقارعة الاستكبار العالمي»، أي ذكرى اقتحام السفارة عام 1979 من قبل طلاب مؤيدين للإمام روح الله الخميني، واحتجاز 52 رهينة أفرج عنهم بعد 444 يوما.

وأتى اقتحام السفارة بعد أشهر من انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الخميني وإسقاط نظام الشاه محمد رضا بهلوي، الذي كان حليفا لواشنطن، واعتبارا من مطلع 1980، قطعت العلاقات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة.

- رغم تحذيرات الحرس الثوري.. الإيرانيون يواصلون الاحتجاج والاضطرابات تدخل مرحلة أكثر خطورة

ورفع المشاركون في التحرك العلم الإيراني وهتفوا «الموت لأميركا» و«الموت لإسرائيل»، كما حملوا لافتات كتب فيها «إيران قوية» و«أنا مطيع لأمر القائد» وصور الخميني والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

ورأى رئيسي أن إيران «قوية بفضل دماء الشهداء الطاهرة، والتوجيهات الحكيمة للإمام الخميني الراحل وقائد الثورة الإسلامية، وشعبنا الواعي بحضوره في مختلف ساحات الثورة»، منوّها بإحياء الذكرى في مناطق مختلفة.

حشود في إحياء «يوم مقارعة الاستكبار العالمي»
وبث التلفزيون الرسمي الإيراني لقطات من مدن عدة بينها مشهد (شمال شرق) وإصفهان (وسط) وشيراز (جنوب)، تظهر مشاركة حشود في إحياء «يوم مقارعة الاستكبار العالمي» الجمعة.

وسبق لمسؤولين إيرانيين يتقدمهم خامنئي ورئيسي، أن اتهموا «أعداء» إيران، خصوصا الولايات المتحدة، بالوقوف خلف "أعمال الشغب" الراهنة.

وحذّر رئيسي الجمعة من أن العدو «يريد زعزعة الأمن والاستقرار في إيران ويريد استهداف ثقتنا بأنفسنا ووحدتنا وتكاتفنا»، وخصّ بالذكر مختلف المكونات القومية التي تحفظ «وحدة» الجمهورية الإسلامية، مثل الأكراد والبلوش والتركمان والعرب وغيرهم.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: الأستوديو التحليلي لمباراة الاتحاد والخمس في الدوري الليبي الممتاز «دورينا»

شاهد: الأستوديو التحليلي لمباراة الاتحاد والخمس في الدوري الليبي الممتاز ...
السعودية تطلق أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية

السعودية تطلق أول علامة تجارية لصناعة السيارات الكهربائية
شيخ الأزهر يدعو علماء الشيعة إلى حوار إسلامي لنبذ النزاع الطائفي

شيخ الأزهر يدعو علماء الشيعة إلى حوار إسلامي لنبذ النزاع الطائفي
أقوى تلسكوب في العالم يتعرض لهجوم إلكتروني

أقوى تلسكوب في العالم يتعرض لهجوم إلكتروني
جريمة قتل عنصرية تثير الجدل في إيطاليا.. ما القصة؟

جريمة قتل عنصرية تثير الجدل في إيطاليا.. ما القصة؟
سيلين ديون تجسد شخصيتها الحقيقية في فيلم جديد

سيلين ديون تجسد شخصيتها الحقيقية في فيلم جديد
سيول تعلن إطلاق مقاتلات شبح بعد رصد 180 طائرة حربية كورية شمالية

سيول تعلن إطلاق مقاتلات شبح بعد رصد 180 طائرة حربية كورية شمالية
المهرجان المغاربي يكرم العازف والملحن الليبي عمر الحاسي

المهرجان المغاربي يكرم العازف والملحن الليبي عمر الحاسي
التعادل الإيجابي يحسم مباراة «أساريا» و«المحلة»

التعادل الإيجابي يحسم مباراة «أساريا» و«المحلة»
الإصابة تحرم منتخب ألمانيا من جهود فيرنر في مونديال 2022

الإصابة تحرم منتخب ألمانيا من جهود فيرنر في مونديال 2022
منع ألمانيا من إرسال ذخيرة سويسرية إلى أوكرانيا

منع ألمانيا من إرسال ذخيرة سويسرية إلى أوكرانيا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة أساريا والمحلة

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة أساريا والمحلة
«وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا المؤقتة

«وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا المؤقتة
بريطانيا تستبعد نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس

بريطانيا تستبعد نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس
«مقابلة خاصة»: محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي

«مقابلة خاصة»: محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي
دعمها المزعوم لروسيا بـ«المسيرات».. هل يصب في صالح إيران؟

دعمها المزعوم لروسيا بـ«المسيرات».. هل يصب في صالح إيران؟
كاركاتير خيري - وعد بلفور

كاركاتير خيري - وعد بلفور
إضاءة على «سيد الأسرار»

إضاءة على «سيد الأسرار»
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
بلينكن قلق من «التوتر المتزايد» في الضفة الغربية المحتلة
بلينكن قلق من «التوتر المتزايد» في الضفة الغربية المحتلة
شولتس يدعو الصين لاستخدام «نفوذها» للضغط على روسيا
شولتس يدعو الصين لاستخدام «نفوذها» للضغط على روسيا
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يتعافى في المستشفى بعد محاولة اغتياله
رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان يتعافى في المستشفى بعد ...
لندن تتخلى عن الدعوة لانتخابات مبكرة في إيرلندا الشمالية
لندن تتخلى عن الدعوة لانتخابات مبكرة في إيرلندا الشمالية
الصين وألمانيا تحذّران روسيا من استخدام الأسلحة النووية
الصين وألمانيا تحذّران روسيا من استخدام الأسلحة النووية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية...
شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات هالوين إلى 146 قتيلا و150 مصابا
شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات ......
وزير خارجية أوكرانيا يقترح على زيلينسكي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
وزير خارجية أوكرانيا يقترح على زيلينسكي قطع العلاقات ......
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا...
رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا الجنوبية إلى 151 قتيلا
رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا ......
المزيد
بايدن يواصل حملته الانتخابية في محاولة أخيرة لإنقاذ الديموقراطيين
بايدن يواصل حملته الانتخابية في محاولة أخيرة لإنقاذ ......
رئيسي ردا على بايدن: إيران «تحررت» من الولايات المتحدة قبل 43 عاما
رئيسي ردا على بايدن: إيران «تحررت» من الولايات المتحدة قبل ......
بوتين: «ينبغي إبعاد» المدنيين في خيرسون الأوكرانية عن مناطق القتال «الأكثر خطورة»
بوتين: «ينبغي إبعاد» المدنيين في خيرسون الأوكرانية عن مناطق ......
الصين وألمانيا تحذّران روسيا من استخدام الأسلحة النووية
الصين وألمانيا تحذّران روسيا من استخدام الأسلحة النووية...
لندن تتخلى عن الدعوة لانتخابات مبكرة في إيرلندا الشمالية
لندن تتخلى عن الدعوة لانتخابات مبكرة في إيرلندا الشمالية...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط