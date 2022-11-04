رئيسي ردا على بايدن: إيران «تحررت» من الولايات المتحدة قبل 43 عاما

القاهرة - بوابة الوسط

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، الجمعة، إن بلاده «تحررت» من الولايات المتحدة قبل 43 عاما، ردّا على الرئيس الأميركي جو بايدن الذي تعهّد بـ«تحرير» الجمهورية الإسلامية، في سجال يتزامن مع إحياء ذكرى اقتحام سفارة واشنطن في طهران عام 1979.

وأتى إحياء الذكرى هذه السنة، بينما تشهد إيران احتجاجات على خلفية وفاة الشابة مهسا أميني بعد توقيفها من قبل شرطة الأخلاق، وقضى العشرات على هامش الاحتجاجات، بينهم عناصر من قوات الأمن، وأوقف مئات في التحركات التي تخللها رفع شعارات مناهضة للسلطات، وما يعتبرها المسؤولون «أعمال شغب»، بحسب وكالة «فرانس برس».

«إيران تحررت قبل 43 عاما ولن تكون أسيرتكم»

وأعربت دول غربية عدة عن دعمها للاحتجاجات، وفرضت عقوبات على طهران على خلفية «قمع» التحركات، وجدد بايدن الخميس دعمه للمحتجين، قائلا خلال خطاب انتخابي «سنحرر إيران.. سيحررون أنفسهم قريبا جدا»، وفق ما نقلت وسائل إعلام أميركية.

والجمعة، ردّ رئيسي على ما أدلى به بايدن «قبل ساعات»، قائلا «إيران تحررت قبل 43 عاما ولن تكون أسيرتكم»، مشددا على أن «الشعب الإيراني العظيم لن يركع أمامكم».

وتوجه رئيسي في خطابه إلى الآلاف الذين تجمعوا أمام المقر السابق للسفارة الأميركية وسط طهران، لإحياء «يوم مقارعة الاستكبار العالمي»، أي ذكرى اقتحام السفارة عام 1979 من قبل طلاب مؤيدين للإمام روح الله الخميني، واحتجاز 52 رهينة أفرج عنهم بعد 444 يوما.

وأتى اقتحام السفارة بعد أشهر من انتصار الثورة الإسلامية بقيادة الخميني وإسقاط نظام الشاه محمد رضا بهلوي، الذي كان حليفا لواشنطن، واعتبارا من مطلع 1980، قطعت العلاقات الدبلوماسية بين إيران والولايات المتحدة.

- رغم تحذيرات الحرس الثوري.. الإيرانيون يواصلون الاحتجاج والاضطرابات تدخل مرحلة أكثر خطورة

ورفع المشاركون في التحرك العلم الإيراني وهتفوا «الموت لأميركا» و«الموت لإسرائيل»، كما حملوا لافتات كتب فيها «إيران قوية» و«أنا مطيع لأمر القائد» وصور الخميني والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي.

ورأى رئيسي أن إيران «قوية بفضل دماء الشهداء الطاهرة، والتوجيهات الحكيمة للإمام الخميني الراحل وقائد الثورة الإسلامية، وشعبنا الواعي بحضوره في مختلف ساحات الثورة»، منوّها بإحياء الذكرى في مناطق مختلفة.

حشود في إحياء «يوم مقارعة الاستكبار العالمي»

وبث التلفزيون الرسمي الإيراني لقطات من مدن عدة بينها مشهد (شمال شرق) وإصفهان (وسط) وشيراز (جنوب)، تظهر مشاركة حشود في إحياء «يوم مقارعة الاستكبار العالمي» الجمعة.

وسبق لمسؤولين إيرانيين يتقدمهم خامنئي ورئيسي، أن اتهموا «أعداء» إيران، خصوصا الولايات المتحدة، بالوقوف خلف "أعمال الشغب" الراهنة.

وحذّر رئيسي الجمعة من أن العدو «يريد زعزعة الأمن والاستقرار في إيران ويريد استهداف ثقتنا بأنفسنا ووحدتنا وتكاتفنا»، وخصّ بالذكر مختلف المكونات القومية التي تحفظ «وحدة» الجمهورية الإسلامية، مثل الأكراد والبلوش والتركمان والعرب وغيرهم.