شولتس يدعو الصين لاستخدام «نفوذها» للضغط على روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

كشف المستشار الألماني أولاف شولتس، اليوم الجمعة خلال زيارة إلى بكين، أنه طلب من الرئيس الصيني شي جينبينغ استخدام «نفوذه» لدفع روسيا لوقف «حربها العدوانية» ضد أوكرانيا.

وقال شولتس «لقد قلت للرئيس (الصيني) إنه من المهم أن تستخدم الصين نفوذها على روسيا»، مشيرا إلى أن «الأمر يتعلق بضرورة احترام مبادئ ميثاق الأمم المتحدة التي نلتزم بها جميعا، وبمبادئ مثل السيادة ووحدة الأراضي والتي تعتبر مهمة أيضا بالنسبة للصين»، وفق وكالة «فرانس برس».

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في وقت سابق من اليوم، وصل المستشار الألماني، إلى بكين، في زيارة هي الأولى لزعيم في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع منذ بداية جائحة «كوفيد»، وفي وقت يتزايد التحدي الغربي للنظام الصيني.

وهبطت طائرة شولتس في العاصمة الصينية حوالى الساعة 09.40 (01.40 بتوقيت غرينتش)، حسب ما ذكر صحفي بوكالة «فرانس برس». وتستغرق هذه الزيارة بضع ساعات.