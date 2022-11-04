بلينكن قلق من «التوتر المتزايد» في الضفة الغربية المحتلة

القاهرة - بوابة الوسط

أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، عن «قلقه الشديد» إزاء «التوتر المتزايد» في الضفة الغربية المحتلة، وذلك في اتصال هاتفي أجراه مساء الخميس مع رئيس الوزراء الإسرائيلي المنتهية ولايته يائير لبيد، الذي أقر بهزيمته في الانتخابات التشريعية.

وعبر بلينكن عن «قلقه الشديد إزاء الوضع في الضفة الغربية لا سيما التوتر المتزايد والعنف وخسارة أرواح بشرية من الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء، وأكد ضرورة قيام كل الأطراف بشكل طارئ بوقف تصعيد الوضع» كما جاء في بيان للخارجية الأميركية.

أعنف توتر منذ سنوات

وتشهد الضفة الغربية المحتلة أعنف توتر منذ سنوات فيما يستعد الاحتلال الإسرائيلي لتشكيل الحكومة الأكثر يمينية في تاريخها برئاسة بنيامين نتانياهو الذي فاز بغالبية بنتيجة خامس انتخابات تجري خلال أربعة أعوام في البلاد الثلاثاء، وفق وكالة «فرانس برس».

- مقتل فلسطينيين اثنين برصاص إسرائيلي بالضفة

وقتل أربعة فلسطينيين الخميس، برصاص الجيش والشرطة الإسرائيليين، أحدهم نفذ هجومًا في القدس الشرقية المحتلة، فيما قتل آخر في شمال غرب القدس واثنان في جنين.

ائتلاف وحدته المعارضة

كما تحدث بلينكن مع لبيد «لتهنئة إسرائيل على انتخابات حرة ونزيهة وشكر رئيس الوزراء على شراكته» كما أوضح البيان.

وكان لبيد ترأس ائتلافا متنوعا وحدته المعارضة لنتانياهو، وحين شغل منصب وزير الخارجية، أعطى لبيد الأولوية لعلاقات جيدة مع الولايات المتحدة محذرا من أن نتانياهو وحين كان يترأس الحكومة ابتعد عن حلفاء إسرائيل التاريخيين في إدارة الرئيس جو بايدن الديموقراطية.

وعمل نتانياهو بشكل وثيق مع الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترامب، وكان يقيم علاقات متوترة مع الرئيس الأسبق الديموقراطي باراك أوباما، وعارض الاتفاق النووي الدولي المبرم مع إيران عام 2015 والذي بات مجمدا اليوم.