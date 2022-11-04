شولتس يسعى لـ«تطوير» العلاقات الاقتصادية مع الصين

القاهرة - بوابة الوسط

أبلغ المستشار الألماني أولاف شولتس، الرئيس الصيني شي جينبينغ، اليوم الجمعة، بأنه يرغب في «زيادة تطوير» التعاون الاقتصادي مع الصين رغم «وجهات النظر المختلفة» بين البلدين.

وأضاف شولتس، متحدثا إلى الرئيس الصيني «نريد أيضا أن نناقش كيف يمكننا تطوير تعاوننا (...) في مواضيع أخرى: تغير المناخ والأمن الغذائي والدول المثقلة بالديون»، حسبما قال مصدر حكومي ألماني لوكالة «فرانس برس».

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وفي وقت سابق من اليوم، وصل المستشار الألماني، إلى بكين في زيارة هي الأولى لزعيم في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع منذ بداية جائحة «كوفيد»، وفي وقت يتزايد التحدي الغربي للنظام الصيني.

وهبطت طائرة شولتس في العاصمة الصينية حوالى الساعة 09.40 (01.40 بتوقيت غرينتش)، حسب ما ذكر صحفي بوكالة «فرانس برس». وتستغرق هذه الزيارة بضع ساعات.