شولتس يصل الصين ويلتقي شي جينبينغ

القاهرة - بوابة الوسط

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى بكين صباح الجمعة، في زيارة مثيرة للجدل وسط تزايد التحدي الغربي للنظام الاستبدادي في الصين.

وهبطت طائرة شولتس في العاصمة الصينية حوالى الساعة 09.40 (01.40 بتوقيت غرينتش)، حسب ما ذكر صحفي بوكالة «فرانس برس». وتستغرق هذه الزيارة بضع ساعات وهي الأولى لزعيم في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع منذ بداية جائحة «كوفيد».

واستقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين أولاف شولتس، وصرح مصدر في الحكومة الألمانية لوكالة «فرانس برس» بأن شي استقبل شولتس في قصر الشعب صباح الجمعة. ومن المقرر أن يلتقي شولتس لاحقا رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ.