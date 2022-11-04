Atwasat

شولتس يصل الصين ويلتقي شي جينبينغ

القاهرة - بوابة الوسط الجمعة 04 نوفمبر 2022, 08:18 صباحا
شولتس يصل الصين ويلتقي شي جينبينغ
لقاء المستشار الألماني (يسار) والرئيس الصيني. (الإنترنت)
alwasat radio

وصل المستشار الألماني أولاف شولتس، إلى بكين صباح الجمعة، في زيارة مثيرة للجدل وسط تزايد التحدي الغربي للنظام الاستبدادي في الصين.

وهبطت طائرة شولتس في العاصمة الصينية حوالى الساعة 09.40 (01.40 بتوقيت غرينتش)، حسب ما ذكر صحفي بوكالة «فرانس برس». وتستغرق هذه الزيارة بضع ساعات وهي الأولى لزعيم في الاتحاد الأوروبي ومجموعة السبع منذ بداية جائحة «كوفيد».

واستقبل الرئيس الصيني شي جينبينغ في بكين أولاف شولتس، وصرح مصدر في الحكومة الألمانية لوكالة «فرانس برس» بأن شي استقبل شولتس في قصر الشعب صباح الجمعة. ومن المقرر أن يلتقي شولتس لاحقا رئيس الوزراء الصيني لي كه تشيانغ.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

الإصابة تحرم منتخب ألمانيا من جهود فيرنر في مونديال 2022

الإصابة تحرم منتخب ألمانيا من جهود فيرنر في مونديال 2022
منع ألمانيا من إرسال ذخيرة سويسرية إلى أوكرانيا

منع ألمانيا من إرسال ذخيرة سويسرية إلى أوكرانيا
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة أساريا والمحلة

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة أساريا والمحلة
«وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا المؤقتة

«وسط الخبر»: الصديق الكبير.. الرقم الدائم في معادلات ليبيا المؤقتة
بريطانيا تستبعد نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس

بريطانيا تستبعد نقل مقر سفارتها من تل أبيب إلى القدس
«مقابلة خاصة»: محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي

«مقابلة خاصة»: محمد صوان رئيس الحزب الديمقراطي
دعمها المزعوم لروسيا بـ«المسيرات».. هل يصب في صالح إيران؟

دعمها المزعوم لروسيا بـ«المسيرات».. هل يصب في صالح إيران؟
كاركاتير خيري - وعد بلفور

كاركاتير خيري - وعد بلفور
إضاءة على «سيد الأسرار»

إضاءة على «سيد الأسرار»
بايدن يحذر من فوضى قد تضرب الولايات المتحدة

بايدن يحذر من فوضى قد تضرب الولايات المتحدة
قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية

قوات القيادة العامة تنشر صورا لمقاتلات «ميغ 29» الروسية بقاعدة الجفرة الجوية
«إعلان الجزائر»: القادة العرب يدعمون «الحل الليبي» وصولا إلى انتخابات تحقق الاستقرار

«إعلان الجزائر»: القادة العرب يدعمون «الحل الليبي» وصولا إلى انتخابات تحقق ...
«ظاهرة عانت منها ليبيا».. العالم يحتفي بيوم إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم بحق الصحفيين

«ظاهرة عانت منها ليبيا».. العالم يحتفي بيوم إنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ...
«تحقيقات»: الدواء سبب الداء!

«تحقيقات»: الدواء سبب الداء!
«أكلات ماجدة» (10): أفضل طريقة لتحضير البكلاوة

«أكلات ماجدة» (10): أفضل طريقة لتحضير البكلاوة
كاركاتير حليم - في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

كاركاتير حليم - في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد...
7 مباريات في الجولة الثالثة للدوري الليبي الممتاز.. تعرف على المواعيد

7 مباريات في الجولة الثالثة للدوري الليبي الممتاز.. تعرف على المواعيد
رحيل الطاهي أسامة السيد أيقونة المطبخ العربي

رحيل الطاهي أسامة السيد أيقونة المطبخ العربي
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية.. وروسيا لم تقرر بعد موقفها من تمديد الاتفاق
استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية.. وروسيا لم تقرر بعد موقفها من ...
واشنطن تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات
واشنطن تدين إطلاق كوريا الشمالية صاروخا بالستيا عابرا للقارات
ستولتنبرغ: حان الوقت للترحيب بفنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي
ستولتنبرغ: حان الوقت للترحيب بفنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي
رسميا.. فوز نتانياهو وحلفائه بأغلبية مقاعد الكنيست
رسميا.. فوز نتانياهو وحلفائه بأغلبية مقاعد الكنيست
واشنطن تدين محاولة اغتيال عمران خان
واشنطن تدين محاولة اغتيال عمران خان
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية...
شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات هالوين إلى 146 قتيلا و150 مصابا
شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات ......
وزير خارجية أوكرانيا يقترح على زيلينسكي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
وزير خارجية أوكرانيا يقترح على زيلينسكي قطع العلاقات ......
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا...
رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا الجنوبية إلى 151 قتيلا
رائحة الموت في كل مكان.. ارتفاع عدد ضحايا التدافع في كوريا ......
المزيد
شولتس يصل الصين ويلتقي شي جينبينغ
شولتس يصل الصين ويلتقي شي جينبينغ...
زيلينسكي: 4.5 ملايين شخص من دون كهرباء عقب قصف روسي
زيلينسكي: 4.5 ملايين شخص من دون كهرباء عقب قصف روسي...
إطلاق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل
إطلاق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل...
واشنطن تدين محاولة اغتيال عمران خان
واشنطن تدين محاولة اغتيال عمران خان...
رسميا.. فوز نتانياهو وحلفائه بأغلبية مقاعد الكنيست
رسميا.. فوز نتانياهو وحلفائه بأغلبية مقاعد الكنيست...
المزيد
المزيد من بوابة الوسط