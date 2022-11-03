إطلاق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل

القاهرة - بوابة الوسط

أُطلق صاروخ من غزة باتجاه إسرائيل، الخميس، بعد ساعات من إعلان فوز رئيس الوزراء الأسبق المتشدد بنيامين نتانياهو في الانتخابات التشريعية، وفق ما أعلن الجيش الإسرائيلي، مؤكدا أنه اعترض المقذوف.

وقال الجيش في بيان: «أُطلق صاروخ واحد من قطاع غزة... وجرى اعتراضه»، مؤكدًا بذلك إطلاق أول مقذوف منذ آخر نزاع شهده القطاع في أغسطس بين إسرائيل وحركة الجهاد الإسلامي واستمر ثلاثة أيام، وفق وكالة «فرانس برس».

فوز نتانياهو وحلفائه

وفي وقت سابق اليوم الخميس، أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، فوز زعيم حزب الليكود بنيامين نتانياهو وحلفائه بأغلبية مقاعد الكنيست

وأظهرت النتائج حصول الليكود على 32 مقعدًا، و18 مقعدًا للحزبين المتدينين المتشددين، «يهودوت» هتوراه لليهود الاشكناز الغربيين وحزب «شاس» لليهود الشرقيين (سفراديم)، و14 مقعدًا لتحالف اليمين المتطرف «الصهيونية الدينية»، وفق ما أوردت وكالة «فرانس برس».