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ستولتنبرغ: حان الوقت للترحيب بفنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 نوفمبر 2022, 07:48 مساء
ستولتنبرغ: حان الوقت للترحيب بفنلندا والسويد في حلف شمال الأطلسي
اجتماع سابق لحلف شمال الأطلسي. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، إن السويد وفنلندا ملتزمتان بالعمل مع تركيا لمعالجة مخاوفها بشأن عضويتهما المحتملة في الحلف، معتبرا أن الوقت قد حان للترحيب بهما.

وأضاف ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو في مدينة إسطنبول التركية، اليوم الخميس: «حان الوقت للترحيب بفنلندا والسويد كعضوين في الناتو»، وفق وكالة «فرانس برس».

تغير الموف التركي 
وفي أواخر أكتوبر الماضي، وافق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، على استقبال رئيس الوزراء السويدي أولف كريسترسون، الذي كان قد أعر عن استعداده للذهاب «فورًا»، إلى تركيا للحصول على موافقة أنقرة على انضمام بلاده إلى حلف  «الناتو»،.

وجاءت معارضة تركيا لهذا الانضمام، بعد اتهامات من أنقرة لكل من السويد وفنلندا بدعم جماعات كردية معارضة لنظام إردوغان. 

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