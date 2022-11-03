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استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية.. وروسيا لم تقرر بعد موقفها من تمديد الاتفاق

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 نوفمبر 2022, 06:54 مساء
استئناف تصدير الحبوب الأوكرانية.. وروسيا لم تقرر بعد موقفها من تمديد الاتفاق
سفينة شحن محملة بالحبوب الأوكرانية في البوسفور ، 2 نوفمبر 2022 (أ ف ب)
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استؤنف تصدير الحبوب الأوكرانية، اليوم الخميس، بعد عودة روسيا سريعا إلى اتفاق دولي لضمان مرورها الآمن عبر البحر الأسود في أعقاب ضغوط دولية.

لكن «الكرملين» قال إن روسيا لم تقرر بعد ما إذا كانت ستمدد مشاركتها في الاتفاق بعد 19 نوفمبر الجاري، وهو موعد انقضائه الوارد في نص الاتفاق الذي توسطت فيه الأمم المتحدة وتركيا لتجنب أزمة غذاء عالمية، حسب وكالة «فرانس برس».

هل بريطانيا هي كلمة السر في أزمة تصدير الحبوب؟
واتهمت موسكو بريطانيا بتدريب القوات الأوكرانية على تنفيذ عمليات تخريب ومساعدتها في تنفيذ هجوم نهاية الأسبوع الماضي على أسطولها في البحر الأسود، أعلنت إثره تعليق التزامها باتفاق تصدير الحبوب.

وقالت الخارجية الروسية في بيان «هذه الأعمال العدائية من جانب المملكة المتحدة تنطوي على خطر تصعيد الوضع وقد تؤدي إلى عواقب غير متوقعة وخطيرة».

ونفت كل من بريطانيا وأوكرانيا الاتهامات ووصفتها بأنها كاذبة، فيما أدى تعليق موسكو لاتفاق الحبوب إلى إدانة عالمية بسبب تأثيره خصوصا على الدول النامية.

7 سفن محملة بالحبوب تعبر البحر الأسود
بعد إعلان عودة روسيا إلى الاتفاق أمس الأربعاء، أعلنت الأمم المتحدة اليوم أن سبع سفن تعبر ممر الشحن في البحر الأسود.

وشدد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس في تصريح للصحفيين على أن «مبادرة البحر الأسود لصادرات الحبوب (الأوكرانية) تحدث فرقا... ويسعدني أن أعلن أن المبادرة وصلت اليوم إلى مرحلة جديدة... تم تصدير عشرة ملايين طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى عبر ممر البحر الأسود».

وتعد أوكرانيا من أكبر منتجي الحبوب في العالم وعلق إثر بدء الغزو الروسي 20 مليون طن من الحبوب في موانئها إلى أن أبرم الاتفاق حول إنشاء ممر التصدير الآمن في يوليو.

وتكبدت روسيا سلسلة هزائم في ساحة المعركة في الشهرين الماضيين، ويبدو أن أوكرانيا تقف وراء سلسلة هجمات جريئة داخل حدود روسيا.

وردت موسكو بشن سلسلة ضربات صاروخية استهدفت البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا وتسببت في انقطاع واسع للتيار الكهربائي، ما أثار مخاوف بشأن التدفئة وإمدادات الطاقة والمياه هذا الشتاء.

ألمانيا: مجموعة السبع لن تسمح بتجويع الأوكرانيين
وقبيل اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية الكبرى اليوم الخميس، قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن المجموعة لن تسمح لروسيا بتجويع الأوكرانيين.

وأضافت بيربوك «لن نسمح بوحشية هذه الحرب أن تؤدي إلى موت جموع من كبار السن والأطفال والشباب والعائلات في أشهر الشتاء المقبلة».

واعتبرت كييف أن طلب موسكو الحصول على ضمانات يظهر ضعفها، ونفت الخارجية الأوكرانية تقديم ضمانات أمنية بخلاف تلك الموجودة في الاتفاق الأصلي.

من جهته، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الأربعاء إن استئناف الاتفاق نتيجة دبلوماسية مهمة لبلاده وللعالم بأسره.

وتعود بعض مظاهر الحياة الطبيعية تدريجا إلى مناطق جنوب أوكرانيا وشرقها التي استعادت القوات الأوكرانية السيطرة عليها أخيرا، رغم أن الوضع الإنساني لا يزال هشا.

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