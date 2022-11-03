الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا مؤشرات على أنشطة نووية في 3 مواقع بأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أنها لم تجد أي مؤشرات على أنشطة نووية غير معلنة في ثلاثة مواقع في أوكرانيا خلال عمليات تفتيش، بناءً على طلب كييف بعد اتهامات روسية لها بتطوير «قنبلة قذرة».

وقال المدير العام للوكالة، رافاييل غروسي، في بيان اليوم الخميس إن «تقييمنا التقني والعلمي للنتائج التي توصلنا إليها حتى الآن لم تظهر ما يدل على أنشطة ومواد نووية غير معلنة في هذه المواقع الثلاثة»، حسب وكالة «فرانس برس».

اتهام بوتين لأوكرانيا بتحضير «قنبلة قذرة»

والخميس الماضي، دعا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى ضرورة إلى أوكرانيا في أسرع وقت، متهماً كييف بمحو أدلة عن تحضيرها «قنبلة قذرة».

وأوضح، أمام منتدى فالداي للحوار في موسكو: «تريد الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تأتي. نحن مع ذلك، في أسرع وقت وعلى أوسع نطاق ممكن، لأننا نعلم أن السلطات في كييف تبذل ما في وسعها لتغطية آثار هذه الاستعدادات».