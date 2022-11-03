بيونغ يانغ تعلق على تمديد التدريبات العسكرية المشتركة بين واشنطن وسول

القاهرة - بوابة الوسط

انتقدت كوريا الشمالية، الخميس، قرار الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية تمديد التدريبات الجوية المشتركة الجارية حاليا التي أطلق عليها «العاصفة اليقظة» ووصفتها بأنها «اختيار خاطئ»، وفق وسائل إعلام حكومية في بيونغ يانغ.

وقال سكرتير اللجنة المركزية لحزب العمال الكوري باك جونغ تشون، في بيان نقلته وكالة الأنباء المركزية الرسمية وكذلك وكالة «فرانس برس»، إن تمديد التدريبات «اختيار خطير جدا وخاطئ».

وفي وقت سابق، أعلن سلاح الجو الكوري الجنوبي تمديد المناورات الجوية المشتركة مع الولايات المتحدة، التي تعد الأكبر من نوعها على خلفية «الاستفزازات الأخيرة» الكورية الشمالية.

وأفاد سلاح الجو في بيان صدر بعد ساعات على إطلاق بيونغ يانغ ثلاثة صواريخ أن «القوى الجوية المشتركة اتفقت على تمديد مناورات العاصفة اليقظة التي انطلقت في 31 أكتوبر نظرًا لاستفزازات الشمال الأخيرة»، حسب الوكالة الفرنسية.

تبادل إطلاق الصواريخ بين كوريا الشمالية وجارتها الجنوبية

ومنذ أمس الأربعاء، أطلقت كوريا الشمالية عددًا كبيرًا من الصواريخ مختلفة الأنواع، شرقًا وغربًا، حسب ما رصده الجيش الكوري الجنوبي، الذي أشار إلى أن أحدها سقط على مقربة من المناطق المتنازع عليها.

ورد الجيش الكوري الجنوبي بإطلاق ثلاثة صواريخ «جو-أرض» على مسافة مماثلة للمنطقة التي سقط فيها صاروخ كوريا الشمالية، مشددًا على أن سول سترد على أي استفزازات.