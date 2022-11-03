بولسونارو يناشد أنصاره «فتح الطرق».. ويدافع عن التظاهرات: هي ثمرة الغضب والشعور بالغبن

القاهرة - بوابة الوسط

ناشد الرئيس البرازيلي المنتهية ولايته جايير بولسونارو، الأربعاء، المشاركين في الاحتجاجات ضد خسارته الانتخابات الرئاسية «فتح الطرق» والتظاهر في أماكن أخرى، بينما كان أنصاره يضغطون من أجل تدخل الجيش لإبقائه في السلطة.

وتوجه بولسونارو الى المحتجين بالقول: «افتحوا الطرق»، مشيرا إلى أن هذا الحصار «لا يبدو لي أنه جزء من التظاهرات المشروعة»، مضيفا: «التظاهرات الأخرى التي تجري في الساحات في جميع أنحاء البرازيل (...) جزء من اللعبة الديمقراطية ومرحب بها»، وفق وكالة «فرانس برس».

وواصل أنصار الزعيم اليميني المتطرف إغلاق الطرق، الأربعاء، في أكثر من نصف ولايات البرازيل، كما تظاهروا أمام مقر القيادة العسكرية في ساو باولو وبرازيليا وريو دي جانيرو، داعين إلى تدخل الجيش.

تظاهرات دعما لبولسونارو

وكسر بولسونارو صمته الذي دام يومين، قائلا إنه «سيحترم» الدستور، معطيا الضوء الأخضر لانتقال السلطة إلى خليفته اليساري لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

في ساو باولو، تظاهر الآلاف من أنصاره منتصف نهار الأربعاء أمام مقر القيادة العسكرية الجنوبية الشرقية، مطالبين بتدخل الجيش بهتافات مثل «تدخل فدرالي على الفور»، فيما هتف بعضهم «مقاومة مدنية»، حسب ما ذكر أحد مراسلي «فرانس برس».

وعند حاجز على الطريق بالقرب من بلدة ميراسول في ساو باولو، صدم سائق سيارة حشدا من المتظاهرين ما أدى إلى إصابة سبعة أشخاص على الأقل، وفقا لشبكة «سي إن إن». وفي ساو باولو أيضا قام بعض أنصار بولسونارو، وهو ضابط متقاعد في الجيش، بإيماءات تحمل تهديدا للصحفيين، حيث تضخمت حشود المتظاهرين في وقت لاحق من اليوم.

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وفي ولاية سانتا كاتارينا الجنوبية، جرى تصوير محتجين الأربعاء وهم يؤدون التحية النازية. ونُظمت تظاهرة أيضا أمام مقر قيادة الجيش في برازيليا جمعت آلاف المتظاهرين، وفق مراسل «فرانس برس». كما خرجت تظاهرة في ريو دي جانيرو حيث طالب المتظاهرون بتدخل الجيش ورددوا أمام مقر القيادة العسكرية «لولا أيها اللص مكانك في السجن»، حسب فيديوهات نشرتها وسائل إعلام برازيلية.

بولسونارو: التظاهرات هي ثمرة الغضب والشعور بالغبن

وتراجع عدد الطرق المقطوعة، الأربعاء، حيث أعلنت شرطة الطرق السريعة الفدرالية أنها سجلت نصب نحو 150 حاجزا في الدولة الشاسعة مقابل 271 في اليوم السابق. ونصبت الحواجز في طرق بحوالي 15 ولاية في البلاد، مقارنة بجميع الولايات تقريبا الثلاثاء.

وقال جايير بولسونارو في خطابه: «الاحتجاجات السلمية تكون دائما موضع ترحيب. لكن أساليبنا يجب ألا تكون تلك التي يتبعها اليسار الذي يضر دائما بالسكان... مثل منع حرّية التنقل»، وشدد على أن «التظاهرات هي ثمرة الغضب والشعور بالغبن» في الاستحقاق الرئاسي. لكن نائبه الجنرال هاميلتون موراو قال لجريدة «أو غلوبو» اليومية إنه «لا فائدة من البكاء، فقد خسرنا اللعبة».

وجرى تفسير خطاب بولسونارو على صفحات يمينية متطرفة في وسائل التواصل الاجتماعي على أنه يشجع استمرار الاحتجاجات. وانتشرت رسالة على تطبيق «تلغرام»، الثلاثاء، تقول إن «الحلم لا يزال قائما»، وتضيف «انزلوا إلى الشوارع غدا» في دعوة للتظاهر خصوصا في فترة ما بعد الظهر في شارع باوليستا بوسط ساو باولو.

وأدى انسداد الطرق إلى صعوبات في الإمداد في البرازيل التي تعتمد بشكل شبه حصري على الطرق البرية لنقل البضائع والمنتجات الغذائية. وحذر الاتحاد الوطني للصناعات، الثلاثاء، من «مخاطر تسجيل شحّ في بعض المواد ونفاد الوقود» إذا لم تُرفع الحواجز على وجه السرعة. وقدر الموقع الإخباري «جي1» أن 70% من المتاجر الكبرى تشهد بالفعل نقصا في الإمدادات من بعض المنتجات.