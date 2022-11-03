وصفت طلبات اللجوء بـ«الغزو».. تنديد أممي بتصريحات وزيرة بريطانية عن المهاجرين

القاهرة - بوابة الوسط

اعتبر مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، التصريحات الأخيرة لوزيرة بريطانية قالت فيها إن بلادها تتعرض لـ«غزو» من طالبي اللجوء بأنها «مروعة».

أثارت وزيرة الداخلية البريطانية سويلا برافرمان، الغضب في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما وصفت الرقم القياسي لطالبي اللجوء في البلاد بأنه «غزو».

وردا على سؤال عن تعليق الوزيرة المثيرة للجدل، قال فولكر تورك الذي أصبح مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان قبل أسبوعين، إن «مثل هذه العبارات غير مناسبة محذرا من تجريد ملف المهاجرين من إنسانيته»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».

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تنديد أممي بـ«خطاب لا إنساني»

وقال تورك للصحفيين خلال أول مؤتمر صحفي له في منصبه الجديد: «غزو: كلمة مروعة»، وأضاف: «أنا سعيد لوجود رد فعل قوي في بريطانيا على استخدام هذه الكلمة».

وأوضح «هذه هي المشكلة التي نراها في كثير من الأحيان». وأشار إلى أنه عندما كان المسؤول الثاني في وكالة اللاجئين التابعة للأمم المتحدة خلال أزمة الهجرة 2015-2016 في أوروبا، كان هذا على وجه التحديد «نوع الكلمات والخطاب اللاإنساني الذي سمعته على لسان شخصيات سياسية أوروبية خلال هذه الفترة».

وأعرب فولكر عن قلقه من تزايد هذا النوع من الخطاب، وقال: «علينا حقا أن نعمل بجد كي لا يسمم ذلك القضايا المتعلقة بالإنسان».