واشنطن وسول تتفقان على تمديد المناورات الجوية بعد اختبارات كوريا الشمالية الصاروخية

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن سلاح الجو الكوري الجنوبي الخميس، تمديد المناورات الجوية المشتركة مع الولايات المتحدة، التي تعد الأكبر من نوعها على خلفية «الاستفزازات الأخيرة» الكورية الشمالية.

وأفاد سلاح الجو في بيان صدر بعد ساعات على إطلاق بيونغ يانغ ثلاثة صواريخ أن «القوى الجوية المشتركة اتفقت على تمديد مناورات العاصفة اليقظة التي انطلقت في 31 أكتوبر نظرًا لاستفزازات الشمال الأخيرة»، حسب وكالة «فرانس برس».

تبادل إطلاق الصواريخ

ومنذ أمس الأربعاء، أطلقت كوريا الشمالية عددًا كبيرًا من الصواريخ مختلفة الأنواع، شرقًا وغربًا، حسب ما رصده الجيش الكوري الجنوبي، الذي أشار إلى أن أحدها سقط على مقربة من المناطق المتنازع عليها.

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ورد الجيش الكوري الجنوبي بإطلاق ثلاثة صواريخ «جو-أرض» على مسافة مماثلة للمنطقة التي سقط فيها صاروخ كوريا الشمالية، مشددًا على أن سول سترد على أي استفزازات.