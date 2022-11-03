سول ترجح فشل كوريا الشمالية في إطلاق صاروخ عابر للقارات

القاهرة - بوابة الوسط

رجحت سول فشل كوريا الشمالية في إطلاق صاروخ بالستي الخميس، عابر للقارات، وسط وابل قياسي من الصواريخ التي أطلقتها بيونغ يانغ في الـ24 ساعة الأخيرة.

وقال الجيش الكوري الجنوبي إن «عملية إطلاق كوريا الشمالية لصاروخ عابر للقارات يُفترض أنها انتهت إلى الفشل»، حسب وكالة «فرانس برس».

الصاروخ اختفى فوق بحر اليابان

بدوره، نفى وزير الدفاع الياباني ياسوكازو تحليق الصاروخ في المجال الجوي لبلاده، رغم التحذيرات التي صدرت لسكان بعض المناطق بالاحتماء.

وقال هامادا «جرى الكشف عن الصاروخ باعتبار أنه من المحتمل أن يحلق فوق الأرخبيل (الجزر) الياباني، لذلك جرى إصدار التحذير»، مضيفًا أنه «اختفى فوق بحر اليابان».

رصد الصاروخ

وفي الساعات الأولى من صباح اليوم، رصدت سيول الصاروخ، دون أن تتمكن من تحديد هدفه، لكنها أطلقت تحذيرات لسكان جزيرة كورية جنوبية وبعض مناطق شمال اليابان بضرورة الاحتماء.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي، في بيان، إن «كوريا الشمالية أطلقت صاروخا بالستيا إضافيا غير محدد باتجاه البحر الشرقي»، المعروف أيضا باسم بحر اليابان.

تبادل إطلاق الصواريخ

وأمس الأربعاء، أطلقت كوريا الشمالية نحو 23 صاروخا مختلفة الأنواع، شرقا وغربا، حسب ما رصده الجيش الكوري الجنوبي، الذي أشار إلى أن أحدها سقط على مقربة من المناطق المتنازع عليها.

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ورد الجيش الكوري الجنوبي بإطلاق ثلاثة صواريخ «جو-أرض» على مسافة مماثلة للمنطقة التي سقط فيها صاروخ كوريا الشمالية، مشددا على أن سول سترد على أي استفزازات.