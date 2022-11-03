Atwasat

طوكيو: صاروخ كوري شمالي حلق فوق أراضي اليابان

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 03 نوفمبر 2022, 01:55 صباحا
طوكيو: صاروخ كوري شمالي حلق فوق أراضي اليابان
كوريا الشمالية تجري تجربة إطلاق صاروخ بالستي. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلنت الحكومة اليابانية، الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا حلّق فوق اليابان باتجاه المحيط الهادئ.

وقال مكتب رئيس الوزراء في تغريدة على تويتر إن الصاروخ حلّق فوق البلاد قرابة الساعة 7,48 صباحا (22,48 ت غ)، في حين قطعت محطات التلفزة برامجها لتحض السكان في بعض المناطق على الاحتماء أو التزام منازلهم، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

سيول: كوريا الشمالية تطلق «صاروخا بالستيا غير محدد»
وفي سياق متصل، أعلنت سيول أن كوريا الشمالية أطلقت «صاروخا بالستيا غير محدد» بعد يوم من إطلاق بيونغ يانغ أكثر من 20 صاروخا أحدها سقط بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي «أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق»، في إشارة الى البحر الذي يطلق عليه أيضا اسم بحر اليابان.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في «الكونفدرالية»

شاهد: بث مباشر لمباراة الأهلي طرابلس ومارومو غالانتس في «الكونفدرالية»
انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري في «الكونفدرالية»

انتهت عبر قناة الوسط «WTV»: مباراة الأخضر وبلاتو يونايتيد النيجيري في ...
ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط الأول

ريفرز يونايتد يتقدم على النصر الليبي بثلاثة أهداف في الشوط الأول
قناة الوسط «wtv» تعتذر عن عدم نقل مباراة النصر في نيجيريا.. وتذيع مباراة الأخضر في موعدها

قناة الوسط «wtv» تعتذر عن عدم نقل مباراة النصر في نيجيريا.. وتذيع مباراة الأخضر ...
مخاطر وقوع أعمال عنف تزداد قبل انتخابات منتصف الولاية الأميركية

مخاطر وقوع أعمال عنف تزداد قبل انتخابات منتصف الولاية الأميركية
«تحقيقات»: الدواء سبب الداء!

«تحقيقات»: الدواء سبب الداء!
«وسط الخبر»: المشري رئيسًا.. طموح شخصي أم مخرج واقعي؟

«وسط الخبر»: المشري رئيسًا.. طموح شخصي أم مخرج واقعي؟
«اقتصاد بلس»: النيابة العامة تواصل مكافحة الفساد والحد من الجرائم المصرفية

«اقتصاد بلس»: النيابة العامة تواصل مكافحة الفساد والحد من الجرائم المصرفية
«المختلط الليبي» يحرز بطولة الجزائر الدولية للسلة 3×3 (صور)

«المختلط الليبي» يحرز بطولة الجزائر الدولية للسلة 3×3 (صور)
بعد تلقيها «ضمانات خطية» من أوكرانيا.. روسيا تعلن استئناف مشاركتها في «اتفاق الحبوب»

بعد تلقيها «ضمانات خطية» من أوكرانيا.. روسيا تعلن استئناف مشاركتها في «اتفاق ...
تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم «الوفاء»

تكريم عالمي جديد للروائي الليبي إبراهيم الكوني في يوم «الوفاء»
لاعبو الأهلي طرابلس يسهمون في نقل الجمهور لبنغازي

لاعبو الأهلي طرابلس يسهمون في نقل الجمهور لبنغازي
«أكلات ماجدة» (10): أفضل طريقة لتحضير البكلاوة

«أكلات ماجدة» (10): أفضل طريقة لتحضير البكلاوة
كاركاتير حليم - في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين

كاركاتير حليم - في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد...
خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: تاريخ وآراء السري.. نجم «المدينة» والمنتخب الوطني

خليفة بن صريتي يكتب لـ«بوابة الوسط»: تاريخ وآراء السري.. نجم «المدينة» والمنتخب ...
منظمة الصحة تبقي على «أعلى مستوى» من التأهب لمواجهة جدري القرود

منظمة الصحة تبقي على «أعلى مستوى» من التأهب لمواجهة جدري القرود
توتنهام وأينتراخت إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا

توتنهام وأينتراخت إلى ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا
السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم إيراني وشيك داخل المملكة

السعودية تشارك معلومات استخباراتية مع أميركا تحذر من هجوم إيراني وشيك داخل ...
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
كينيا ترسل قوات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لمواجهة المتمردين
كينيا ترسل قوات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لمواجهة المتمردين
السعودية تشارك بمقاتلات «إف-15» في تدريبات «فالكون آي» العسكرية باليونان
السعودية تشارك بمقاتلات «إف-15» في تدريبات «فالكون آي» العسكرية ...
نداء عاجل من الجامعة العربية لمساعدة لبنان واليمن في التصدي لتفشي الكوليرا
نداء عاجل من الجامعة العربية لمساعدة لبنان واليمن في التصدي لتفشي...
الأطراف الإثيوبية المتحاربة توقع على هدنة.. والاتحاد الأفريقي: «حقبة جديدة»
الأطراف الإثيوبية المتحاربة توقع على هدنة.. والاتحاد الأفريقي: ...
واشنطن ترحب بعودة موسكو إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
واشنطن ترحب بعودة موسكو إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية
أميركا تغرم «لافارج» 778 مليون دولار لدعمها «داعش» في سورية...
شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات هالوين إلى 146 قتيلا و150 مصابا
شاهد: ارتفاع حصيلة التدافع في كوريا الجنوبية خلال احتفالات ......
توتر عسكري.. تحليق طائرات حربية لكوريا الشمالية وجارتها الجنوبية ترد
توتر عسكري.. تحليق طائرات حربية لكوريا الشمالية وجارتها ......
وزير خارجية أوكرانيا يقترح على زيلينسكي قطع العلاقات الدبلوماسية مع إيران
وزير خارجية أوكرانيا يقترح على زيلينسكي قطع العلاقات ......
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا
العراقي الأصل ناظم الزهاوي رئيسا لحزب المحافظين في بريطانيا...
المزيد
طوكيو: صاروخ كوري شمالي حلق فوق أراضي اليابان
طوكيو: صاروخ كوري شمالي حلق فوق أراضي اليابان...
بايدن يحذر فوضى قد تضرب الولايات المتحدة
بايدن يحذر فوضى قد تضرب الولايات المتحدة...
رسالة أميركية للحكومة الإسرائيلية المرتقبة
رسالة أميركية للحكومة الإسرائيلية المرتقبة...
واشنطن ترحب بعودة موسكو إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية
واشنطن ترحب بعودة موسكو إلى اتفاق تصدير الحبوب الأوكرانية...
الأطراف الإثيوبية المتحاربة توقع على هدنة.. والاتحاد الأفريقي: «حقبة جديدة»
الأطراف الإثيوبية المتحاربة توقع على هدنة.. والاتحاد ......
المزيد
المزيد من بوابة الوسط