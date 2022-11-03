طوكيو: صاروخ كوري شمالي حلق فوق أراضي اليابان

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الحكومة اليابانية، الخميس، أن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا حلّق فوق اليابان باتجاه المحيط الهادئ.

وقال مكتب رئيس الوزراء في تغريدة على تويتر إن الصاروخ حلّق فوق البلاد قرابة الساعة 7,48 صباحا (22,48 ت غ)، في حين قطعت محطات التلفزة برامجها لتحض السكان في بعض المناطق على الاحتماء أو التزام منازلهم، بحسب ما أوردت وكالة «فرانس برس».

سيول: كوريا الشمالية تطلق «صاروخا بالستيا غير محدد»

وفي سياق متصل، أعلنت سيول أن كوريا الشمالية أطلقت «صاروخا بالستيا غير محدد» بعد يوم من إطلاق بيونغ يانغ أكثر من 20 صاروخا أحدها سقط بالقرب من المياه الإقليمية لكوريا الجنوبية.

وقالت هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي «أطلقت كوريا الشمالية صاروخا بالستيا غير محدد باتجاه بحر الشرق»، في إشارة الى البحر الذي يطلق عليه أيضا اسم بحر اليابان.