رسالة أميركية للحكومة الإسرائيلية المرتقبة

القاهرة - بوابة الوسط

أعربت الولايات المتحدة، الأربعاء، عن أملها في أن يحترم المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية المقبلة حقوق الأقليات فيما يبدو أن بنيامين نتانياهو يتجه للعودة إلى السلطة مع حلفائه من اليمين المتشدد، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية نيد برايس للصحفيين إن علاقة الولايات المتحدة مع إسرائيل «كانت دائما قائمة على مصالحنا المشتركة لكن أيضًا على قيمنا المشتركة»، مضيفًا «نأمل في أن يواصل كل مسؤولي الحكومة الإسرائيلية مشاركة قيم المجتمع الديمقراطي المنفتح بما يشمل التسامح والاحترام للجميع في مجتمع مدني لا سيما مجموعات الأقليات»، بدون التعليق مباشرة على نتائج الانتخابات.