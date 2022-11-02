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السعودية تشارك بمقاتلات «إف-15» في تدريبات «فالكون آي» العسكرية باليونان

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 07:41 مساء
السعودية تشارك بمقاتلات «إف-15» في تدريبات «فالكون آي» العسكرية باليونان
مقاتلة إف-15 تابعة لسلاح الجو السعودي. (الإنترنت)
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 أعلن سلاح الجو السعودي مشاركته في تدريبات عسكرية مع القوات الجوية اليونانية من المقرر أن تنطلق الأسبوع القادم من قاعدة «سودا» الجوية شمال جزيرة كريت.

ووصف نائب قائد القوات الجوية السعودية اللواء طلال الغامدي النسخة الثالثة من تدريبات «فالكون آي» بـ«الواعدة» وقال إن التدريبات السابقة كانت «ناجحة»، بحسب «مونت كارلو» الدولية.

القوات الجوية السعودية تشارك بمقاتلات من طراز «إف-15»
وتشارك القوات الجوية السعودية بعدد من الطائرات المقاتلة من طراز «إف-15» مع أطقمها الجوية والفنية والمساندة بهدف «تعزيز التعاون ورفع مستوى الجاهزية»، بالإضافة إلى القيام برحلات جوية مشتركة عبر الحدود الدولية.

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وعقدت النسخة الثانية من التدريبات في مايو 2021 في قاعدة الملك فيصل الجوية في السعودية، شاركت فيها اليونان بمقاتلات من طرازات «إف-15» و«إف-16».

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