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كينيا ترسل قوات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لمواجهة المتمردين

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 07:11 مساء
كينيا ترسل قوات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية لمواجهة المتمردين
الرئيس الكيني ويليام روتو (الثالث من اليسار) يمزح مع أفراد من القوات المسلحة الكينية. (الإنترنت9)
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أرسلت كينيا قوات إلى شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية في إطار عملية إقليمية مشتركة ضد هجوم يشنّه متمرّدون، بحسب ما أعلن الرئيس وليام روتو الأربعاء.

وكثّفت مجموعات مسلّحة في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية هجماتها، ما أعاد إحياء عداوات قديمة وأطلق العنان لازدياد مستوى التوتر مع رواندا المجاورة، وفق «فرانس برس».

واتفق قادة «مجموعة شرق إفريقيا» فيأبريل على تشكيل قوة مشتركة للمساعدة في إعادة الأمن إلى المنطقة.  وخلال حفل في نيروبي، قال روتو إن قوات بلاده تقوم «بمهمة لحماية البشرية.. باعتبارنا جيرانًا، فإن مصير جمهورية الكونغو الديمقراطية مرتبط بمصيرنا». وأضاف «لن نسمح لأي مجموعات مسلحة أو مجرمين وإرهابيين بحرماننا من الازدهار بشكل مشترك».

متمرّدو حركة «إم 23» يستأنفون القتال
ستقود كينيا القوة التي ستضم أيضا جنودا من بوروندي وأوغندا وجنوب السودان. ورفض مسؤولون عسكريون في نيروبي الكشف عن عدد الجنود الكينيين المنخرطين في المجموعة مبررين الأمر بـ«أسباب أمنية واضحة».

-  الأمم المتحدة ترفع مستوى تأهب قواتها في مواجهة حركة تمرد بالكونغو الديمقراطية
- الأمم المتحدة تعلن مقتل أحد جنود حفظ السلام بالكونغو الديمقراطية

تنشط قوة أممية تعرف باسم المختصر «مونوسكو» في جمهورية الكونغو الديمقراطية. كما أرسلت أوغندا وبورندي قوات إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية في وقت سابق بدعوة من الحكومة الكونغولية.

واستأنف متمرّدو حركة «إم 23» المكوّنة بمعظمها من كونغوليين القتال أواخر العام 2021 بعدما خمدت خلاياهم لسنوات، متهمين حكومة الكونغو الديمقراطية بعدم الإيفاء باتفاق ينص على إدماج عناصر الحركة في صفوف الجيش.

ودفع تقدّم الميليشيات في أنحاء مقاطعة شمال كيفو الشهر الماضي بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام هناك لرفع مستوى التأهب وزيادة الدعم للجيش الكونغولي. وتعرضت قافلة لبعثة الأمم المتحدة إلى هجوم الثلاثاء من حشد غاضب في غوما، مما أدى إلى إصابة اثنين من قوات حفظ السلام.

اتهامات متبادلة في القتال ضد الجماعات المسلحة
وتتهم قوة حفظ السلام منذ أشهر بعدم الفعالية في القتال ضد الجماعات المسلحة التي أرهبت شرق البلاد لما يقرب من ثلاثة عقود.

وصل المتمردون في الأيام الأخيرة إلى رومانغابو حيث توجد قاعدة للجيش الكونغولي ومقر إدارة حديقة فيرونغا الوطنية المشهورة بالغوريلا الجبلية.

وأحرق متظاهرون نددوا بنشاط حركة «إم 23» أعلام فرنسا والاتحاد الأوروبي ورددوا شعارات معادية لرواندا وأوغندا والغرب الأربعاء في بوكافو بشرق البلاد. وكانت لعودة «إم 23» تداعيات على العلاقات في وسط إفريقيا.

كينشاسا تطرد السفير الرواندي
تتهم جمهورية الكونغو الديمقراطية رواندا بدعم الميليشيا، وهو أمر تنفيه كيغالي. والسبت، قررت كينشاسا طرد السفير الرواندي.

وكان تقرير أعده خبراء بتكليف من مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أورد تفاصيل تورط رواندا مباشرة «من جانب واحد أو بالاشتراك مع مقاتلي حركة 23 مارس» في شرق الكونغو الديمقراطية. بدورها، اتّهمت رواندا كينشاسا بأنها «على طريق مواصلة التصعيد العسكري».

واتهمت السلطات الرواندية جمهورية الكونغو الديمقراطية في نهاية أكتوبر «بالعمل إلى جانب مليشيات مسلحة غير نظامية» من بينها القوات الديمقراطية لتحرير رواندا، وهي حركة لمتمردي الهوتو الروانديين، وبعضهم متورط في الإبادة الجماعية للتوتسي عام 1994 في رواندا. وسبق أن نفت سلطات كينشاسا أي تواطؤ مع القوات الديمقراطية لتحرير رواندا.

 دعوات لوقف إطلاق النار
وأثار ارتفاع منسوب العنف قلق المجتمع الدولي إذ دعا الاتحاد الإفريقي لوقف إطلاق النار.

وقال الرئيس البوروندي إيفاريست نداييشيمي، الرئيس الحالي لـ«مجموعة شرق إفريقيا»، الثلاثاء إنه أجرى محادثات مع نظرائه الإقليميين حول «إدارة الأزمة الأمنية» واتفق معهم على عقد قمة لإنهاء الأعمال العدائية في موعد لم يحدد بعد.  وتضم «مجموعة شرق إفريقيا» بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية وكينيا ورواندا وجنوب السودان وتنزانيا واوغندا.

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