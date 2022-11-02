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واشنطن «قلقة بشكل متزايد» إزاء احتمال استخدام روسيا السلاح النووي

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 02 نوفمبر 2022, 06:38 مساء
واشنطن «قلقة بشكل متزايد» إزاء احتمال استخدام روسيا السلاح النووي
طواقم ترتدي القناع في أوكرانيا خوفا من تسرب إشعاعي بإحدى المحطات. (الإرشيفية: الإنترنت)
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قال البيت الأبيض، الأربعاء، إن النقاشات المتكررة لمسؤولين روس لاحتمال استخدام أسلحة نووية في أوكرانيا جعل المسؤولين الأميركيين «قلقين بشكل متزايد» من أن يصبح ذلك الاحتمال حقيقة.

وأوضح الناطق باسم مجلس الأمن القومي في البيت الأبيض جون كيربي «أصبحنا قلقين بشكل متزايد إزاء تلك الاحتمالات مع مرور هذا الأشهر»، وفق «فرانس برس».

  تجنب الحرب بين القوى النووية
من جانبها، قالت وزارة الخارجية الروسية في وقت سابق الأربعاء إن «الأولوية القصوى» هي تجنب الحرب بين القوى النووية التي ستكون لها «عواقب كارثية»، وسط وضع متوتر بين موسكو والغرب حول أوكرانيا.

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وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان صحفي «نحن على قناعة راسخة بأنه في ظل الوضع الحالي الصعب والمضطرب، نتيجة لأعمال غير مسؤولة ووقحة تهدف إلى تقويض أمننا القومي، فإن الأولوية القصوى هي منع أي صدام عسكري بين القوى النووية». ودعت موسكو القوى النووية الأخرى إلى «التخلي عن المحاولات الخطيرة لانتهاك المصالح الحيوية للآخرين»، بحسب «فرانس برس».

 خطر «نهاية العالم» للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية
واعتبر الرئيس الأميركي جو بايدن، في 7 أكتوبر الماضي، أن التهديدات الروسية باستخدام الأسلحة النووية في النزاع في أوكرانيا تعرض البشرية لخطر «نهاية العالم» للمرة الأولى منذ أزمة الصواريخ الكوبية في منتصف الحرب الباردة.

وقال بايدن في حفل لجمع التبرعات في نيويورك: «لم نواجه احتمال حدوث أبوكاليبس منذ كينيدي وأزمة الصواريخ الكوبية» في العام 1962، معتبرا أن نظيره الروسي فلاديمير بوتين «لم يكن يمزح» عندما أطلق تلك التهديدات.

وحذرت الولايات المتحدة من «عواقب كارثية»، إذا استخدمت روسيا أسلحة نووية في أوكرانيا، بعد أن تعهدت موسكو بحماية المناطق الأوكرانية التي تضمها إليها بعد استفتاءات لاقت انتقادات واسعة النطاق.

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