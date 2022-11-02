الصين تفرض إغلاقا يشمل 600 ألف شخص بمحيط مصنع لـ«آي فون» إثر «كوفيد»

القاهرة - بوابة الوسط

فرضت السلطات الصينية، الأربعاء، تدابير إغلاق تشمل 600 ألف شخص في المنطقة المحيطة بأكبر مصنع لهواتف «آي فون» حيث اشتكى العمال من قيود اتسمت بالفوضى.

وقال مسؤولون في منطقة مطار تشنغتشو الاقتصادية (وسط) إن جميع الأشخاص باستثناء المتطوعين في مجال مكافحة كوفيد والعمال الأساسيين «يتعيّن عليهم عدم مغادرة منازلهم إلا للخضوع لفحوص كوفيد والحصول على رعاية طبية طارئة»، بحسب «فرانس برس».

وتأتي الخطوة بعدما انتشرت صور على وسائل التواصل الاجتماعي الصيني الأسبوع الماضي لأشخاص يهربون من المنشأة التي تديرها مجموعة «فوكسكون» التايوانية للتكنولوجيا وتصنع منتجات «آبل».

تجنّب قيود كوفيد التي تطال وسائل النقل

واشتكى بعض الموظفين عبر الإنترنت من الظروف السيئة ونقص الإمدادات وهم اضطروا للفرار من المعمل سيرًا على الأقدام لتجنّب قيود كوفيد التي تطال وسائل النقل. وتفيد «فوكسكون» بوجود أكثر من 200 ألف عامل حاليًا في معملها في تشنغتشو.

وقال موظف في «فوكسكون» يبلغ من العمر 30 عاما «لم يعد تلقي الأجر مهما، الأهم هو البقاء على قيد الحياة»، مشيرا إلى أنه باق في المصنع لخشيته من نشر الوباء في بلدته.

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وقال العامل الذي طلب عدم الكشف عن هويته، إن «إجراءات مكافحة الفيروس في الموقع فوضوية إذ يعيش غير المصابين مع المصابين». وأشار إلى أن الطعام المقدّم للموظفين «غير كاف» واشتكى من نقص الأدوية المتوفرة لزملائه المصابين.

تعد الصين آخر قوة اقتصادية كبرى ملتزمة باستراتيجية «صفر كوفيد»، إذ تفرض تدابير إغلاق سريعة وعمليات فحص واسعة النطاق وإجراءات حجر صحي مطوّلة لوقف تفشي الوباء.

600 ألف شخص يخضعون لاختبار الحمض النووي

لكن المتحورات الجديدة اختبرت قدرة المسؤولين المحليين على السيطرة على الفيروس بشكل يتجاوز سرعة تفشيه، ما دفع الجزء الأكبر من البلاد للعيش في ظل قيود تتغير كل فترة.

وأفادت السلطات المحلية في تشنغتشو الأربعاء بأنه سيتعين على الموظفين في جميع الأعمال التجارية العمل من المنزل ولن يُسمح إلا «للكيانات الأساسية» مواصلة العمل، من دون تحديد الأعمال التجارية التي ستندرج ضمن هذه الفئة. ولن يسمح إلا للمركبات الطبية وتلك التي توصل الأساسيات التجول في الشوارع.

وذكرت السلطات أنه سيتعيّن على أكثر من 600 ألف شخص يقطنون المدينة الخضوع لاختبار الحمض النووي كل يوم، محذرة من أنها «ستنفّذ حملة أمنية حازمة ضد كافة الانتهاكات».

وذكرت جريدة «داهي» الصادرة عن الحزب الشيوعي الأربعاء بأن السلطات المحلية «ستعقّم بشكل مكثّف» منشآت «فوكسكون»، بما في ذلك مساكن الموظفين خلال الأيام الثلاثة المقبلة. وسيتعيّن على العمال الخاضعين لحجر صحي في المصنع إبراز فحوص كوفيد بنتجية سلبية على مدى سبعة أيام متتالية قبل المغادرة للتوجه إلى بلداتهم. كما ذكرت الجريدة بأن الحكومة تعهّدت تقديم وجبات وتأسيس خط استشاري ساخن للعمال.

«حلقة مغلقة».. والخضوع لحجر صحي لأيام

وأفادت «فوكسكون» الأربعاء أن مجمّعها في تشنغتشو «يحافظ على العمل ضمن حلقة مغلقة»، من دون تقديم تفاصيل. وذكرت الشركة نهاية الأسبوع بأنها تجري فحوصات يومية للموظفين وتبقيهم ضمن «حلقة مغلقة» وتوفر وسائل النقل للراغبين بالمغادرة، بعدما أظهرت تسجيلات مصوّرة انتشرت على وسائل التواصل الاجتماعي موظفين يسيرون على الطرقات السريعة حاملين حقائبهم.

وأظهر تسجيل مصوّر زوّد موظف في «فوكسكون» به مجموعات كبيرة من العمال وهم يجرّون حقائبهم في طريق مقفر بعد ظهر الثلاثاء، باتّجاه صف من الأشخاص الذين ارتدوا بزات واقية.

وطلبت السلطات المحلية في المنطقة المحيطة بمدينة تشنغتشو من عمال «فوكسكون» إبلاغ السلطات في حال عودتهم والخضوع لحجر صحي لأيام لدى وصولهم. كما ذكرت الشركة الثلاثاء بأنها ستضاعف بأربع مرّات المكافآت للموظفين المستعدين للبقاء في المصنع أثناء تفشي الفيروس.

واتّهم مستخدمو وسائل التواصل الاجتماعي في الصين سلطات تشنغتشو الأربعاء برفع قيود كوفيد بشكل «صوَري» بعدما أعلنت المدينة قبل يوم بأنها «ستعيد الإنتاج والحياة إلى طبيعتهما».